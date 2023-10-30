Во вторник 24 октября 18-летний Даниил Войтович показал на проходной МИЭТа студенческий билет, на обложке которого была символика организации, признанной в России террористической, следует из постановления суда о назначении административного наказания.

Речь идет о вооруженном формировании «Полк имени Кастуся Калиновского», его символика — бело-красно-белый флаг. Этой организации нет в реестре террористических организаций, но, по мнению суда, она считается белорусским филиалом украинского военизированного объединения «Легион Свобода России», которое в реестре уже есть.

Войтович оказался рецидивистом — суд отдельно отмечает, что с начала учебного года он неоднократно показывал студенческий не только на миэтовской проходной, но и в кассе, покупая билет на электричку.

Кроме того, Войтовичу припомнили старые грехи — 15 сентября в аудитории 3213А в присутствии десяти студентов и преподавателя он сказал, что «граждане РФ и правительство РФ являются фашистами, в отличие от граждан Украины», а также «Слава Украине» — это суд счел дискредитацией использования вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 административного кодекса). Протокол об этом происшествии составили накануне истории с обложкой студенческого билета по заявлению начальника второго отдела МИЭТа. Как получилось, что дискредитирующие высказывания середины сентября всплыли только сейчас, в связи с историей с обложкой студенческого билета, неизвестно.

Как бы там ни было, Войтович в суде пояснил, что попал под влияние своих знакомых, а сейчас признал вину и раскаялся.

Слова и обложка проходили по разным делам. За дискредитирующие высказывания судья Ольга Латышева назначила ему штраф в 35 тысяч рублей. А вот за неподобающую обложку студенческого билета — пять суток ареста, в связи с «исключительно дерзким и провокационным характером правонарушения в условиях складывающейся политической обстановки».

Это не первый случай наказания за демонстрацию экстремистской символики. В мае полиция задержала несколько человек за то, что на их автомобильных номерах красная полоса российского флага была закрашена белой краской — тоже получилась экстремистская символика.