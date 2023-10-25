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Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) 25.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом сообщил департамент транспорта, подводя итоги облавы контролеров при поддержке полиции, которая прошла утром во вторник возле метро «Ховрино» и «Водный стадион».

Конкретного обещания увеличить число автобусов не прозвучало, это было скорее общее соображение о том, что загруженность маршрута оценивается по числу оплаченных поездок.

Но не только — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Об этом в сентябре сообщал дептранс в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены.

Какую информацию о реальном пассажиропотоке на e41 выявили нынешние рейды против безбилетников, пока непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию

Между тем, за вторник в ходе облавы (в дептрансе её называют «усиленной проверкой») выявили более 650 безбилетников. Однако, проверяли не только зеленоградские автобусы — контролеры работали всего на 14 маршрутах. Неизвестно, насколько равномерно безбилетники распределены по ним, но в среднем получается около 50 безбилетников на маршрут — не густо.

Усиленные проверки на этих и других маршрутах во всех районах города будут и дальше проходить регулярно, обещает дептранс. Действительно, в среду утром автобусы e41 снова проверяли в том же режиме.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобус e41 (бывший 400э)
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Обсуждение
Ваня Тюкин
25 октября
Хреново щитаете, 5 баллов по ЕГЭ? На видео четко видно - около 50% не оплатили проезд. Например вечером на Крюково в 17 маршруте примерно 10 человек оплатили проезд из полного автобуса. Самое главное они едут сидя, а я стоя, потому что не успел - оплачивал проезд.
Ваня Тюкин
25 октября
Пора возвращать посадку на конечной остановке через переднюю дверь с контролем оплаты.
Юрий Евстифеев
25 октября
Всё это бесполезно и глупо и попытка оправдать ошибку чиновников-трутней Дептранса, которые никогда не ездили в автобусах Москвы.
Взять хотя бы Тверь, Ярославль, Тулу: посадка в одну дверь в областные поселения и даже кондуктор кое-где и наполняемость бюджета есть.
У нас наполняемость "зайцев" 90% и бюджета 10%. Итого 100% глупости и ослиного упрямства чиновников-трутней Дептранса. Облавами ничего не решишь - 650 безбилетников утром, в 3 раза плюс ещё днём и вечером и всех "зайцев" не переловишь. Поэтому то что воспитали за 4 года "зайцев" уже не вернешь облавами, также как не вставишь мозги чиновникам-трутням Дептранса. Их надо гнать в три двери из Дептранса в одну дверь за фуфайками, бензопилой "Дружба", валенками и в лес по дрова за "распил" (освоение - соглавование) бюджета.
Юрий Евстифеев
25 октября
Из людей сделали зверей ("зайцев") - шифр операции "Посадка в три двери" для быстрого пополнения и меньшего простоя автобусов бюджета.
Нужно просто вернуть всё как раньше - посадка в одну дверь.
Александр Эрлих
25 октября
На видео четко видно - около 50% не оплатили проезд
на каком видео?
Ольга Каплина
25 октября
с Центрального проспекта от префектуры тоже не уехать, студентов очень много. От общаги студентов возит 1 или 2 автобуса. А по центральному их едет автобусов 5 битком, после остановки миэт в автобусе остается 5-10 человек
Nata79 Motorina
14 часов назад
Просто необходимо вернуть нормальную посадку в одну дверь и прекратить этот шабаш, особенно утром и вечером при посадке. Из людей делают зверей, либо ехать, либо толкать слабых. Кошмар. Когда же он закончится. Каждый раз, если нужно ехать на автобусе в Москву, портится настроение. С пуском МЦД, Москва стала дальше, по времени, Ласточки идут дольше, а про МЦД, молчу... Обычная электричка со всеми остановками шла 50минут, теперь больше часа. А в автобусе битва за места. Как то все дальше и дальше столица от нашего района!
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