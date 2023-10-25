Об этом сообщил департамент транспорта, подводя итоги облавы контролеров при поддержке полиции, которая прошла утром во вторник возле метро «Ховрино» и «Водный стадион».
Конкретного обещания увеличить число автобусов не прозвучало, это было скорее общее соображение о том, что загруженность маршрута оценивается по числу оплаченных поездок.
Но не только — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Об этом в сентябре сообщал дептранс в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены.
Какую информацию о реальном пассажиропотоке на e41 выявили нынешние рейды против безбилетников, пока непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию
Между тем, за вторник в ходе облавы (в дептрансе её называют «усиленной проверкой») выявили более 650 безбилетников. Однако, проверяли не только зеленоградские автобусы — контролеры работали всего на 14 маршрутах. Неизвестно, насколько равномерно безбилетники распределены по ним, но в среднем получается около 50 безбилетников на маршрут — не густо.
Усиленные проверки на этих и других маршрутах во всех районах города будут и дальше проходить регулярно, обещает дептранс. Действительно, в среду утром автобусы e41 снова проверяли в том же режиме.
Взять хотя бы Тверь, Ярославль, Тулу: посадка в одну дверь в областные поселения и даже кондуктор кое-где и наполняемость бюджета есть.
У нас наполняемость "зайцев" 90% и бюджета 10%. Итого 100% глупости и ослиного упрямства чиновников-трутней Дептранса. Облавами ничего не решишь - 650 безбилетников утром, в 3 раза плюс ещё днём и вечером и всех "зайцев" не переловишь. Поэтому то что воспитали за 4 года "зайцев" уже не вернешь облавами, также как не вставишь мозги чиновникам-трутням Дептранса. Их надо гнать в три двери из Дептранса в одну дверь за фуфайками, бензопилой "Дружба", валенками и в лес по дрова за "распил" (освоение - соглавование) бюджета.
Нужно просто вернуть всё как раньше - посадка в одну дверь.