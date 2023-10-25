Конкретного обещания увеличить число автобусов не прозвучало, это было скорее общее соображение о том, что загруженность маршрута оценивается по числу оплаченных поездок.

Но не только — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Об этом в сентябре сообщал дептранс в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены.

Какую информацию о реальном пассажиропотоке на e41 выявили нынешние рейды против безбилетников, пока непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию

Между тем, за вторник в ходе облавы (в дептрансе её называют «усиленной проверкой») выявили более 650 безбилетников. Однако, проверяли не только зеленоградские автобусы — контролеры работали всего на 14 маршрутах. Неизвестно, насколько равномерно безбилетники распределены по ним, но в среднем получается около 50 безбилетников на маршрут — не густо.

Усиленные проверки на этих и других маршрутах во всех районах города будут и дальше проходить регулярно, обещает дептранс. Действительно, в среду утром автобусы e41 снова проверяли в том же режиме.