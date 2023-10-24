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Облаву на безбилетников устроили в Ховрино 24.10.2023 ZELENOGRAD.RU

«Автобус не доезжает до конечной остановки метров 50, отключают терминалы для оплаты, стоит полиция и всех безбилетников загоняют в два автобуса, там им оформляют штраф», пишет Михаил.

«Сейчас в Ховрино наблюдала такое: несколько автобусов е41 стоят отдельно, выход организован через переднюю дверь, в другом автобусе люди, предполагаю, что нарушители. Всё оцеплено лентой, есть полиция и контроль. Выпускают по одному», — сообщила Марина.

«Подтверждаю. Облава, и весьма живописная. Выход только в одну дверь, куча контролёров, полиция. Всех проверяют и, если нет оплаты вопят, „нарушение!“. Далее нарушителя препровождают в соседний автобус и там оформляют штраф. Даже потасовка была…», — сообщил Валентин.

Задержка для пассажиров, оплативших проезд, была минимальная: «Сейчас через это прошла, для тех, кто оплатил проезд, задержка составит минуту, чтобы дойти до метро от места проверки. Организовано всё очень культурно и корректно», — пишет Галина. «Отлично всё организовано, самый эффективный метод контроля, всех безбилетников выловили. Рейды такие нужны, по другому никак, т. к. люди обнаглели», — добавляет Наталья.

Но не все с ними согласны: «Никакой культурой и корректностью там, конечно, даже не пахло — все по-ментовски противно, с криками и высокомерием», — пишет пассажир с ником СК.

За проезд без билета придется заплатить 2000 рублей, а за за использование чужой льготной карты — 4000.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобус e41 (бывший 400э)
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Обсуждение
Ваня Тюкин
24 октября
Я пенсионер, инвалид. Вечер, Крюково. 17 автобус, во все двери врывается толпа и быстро рассаживается, практически никто не платит, но едут сидя, а я оплатил и стою. Кстати дамы с колясками практически никогда не платят. Практически не видел, чтобы "мигранты" платили за проезд, но по крутым телефонам балям-балям с заграницей.
Ваня Тюкин
24 октября
"Даже потасовка была" - т.е. безбилетник лезет в драку, чтобы не платить 50 р?
Ivan Б
24 октября
почаще надо делать так. а то совсем обнаглели псевдо зайцы
Kill Digit
24 октября
Кстати дамы с колясками практически никогда не платят.
Не надо грязи, постоянно наблюдаю как мамашки и папашки проталкиваются к турникету для оплаты проезда не смотря на коляску или посаженных детей где-то в глубине салона.



Практически не видел, чтобы "мигранты" платили за проезд
Вы не наблюдательны, т.к. именно понаехавшие часто платят, а местные нет.
Kill Digit
24 октября
Расскажите кого ловят? Всех кто не оплатил? Или тех кто ехал по билетам зоны А или 90 минут?
Дядя Вова Местный
24 октября
Только так и никак иначе. Езжу в МИЭТ, студенты никогда не платят за проезд.
Ирина Горячева
24 октября
Надо вернуть посадку в 400 и е41 через одну дверь!А иначе все добросовестные пассажиры вынуждены ехать стоя, а дорога не близкая...
Сергей C
24 октября
Сначала надо организовать условия проезда, чтобы было хоть какое-то желание за этот проезд платить. Каждый день езжу на работу и обратно на e41. В часы пик давка, люди ездят как килька в банке. Организации посадки пасажиров никакой. Зачастую, люди не сами заходят в автобус, а их заносит толпа, в такой давке сразу оплатить проезд невозможно. Автобусов не хватает, но вместо того, чтобы адекватно решать проблему, пассажиров сначала везут как скот в стойле, а потом под конвоем вооруженных людей проверяют, заплатили ли те за "комфорт". Опоздал на пересадочный автобус, а в последствии и на работу, все из-за этой проверки (проезд был оплачен, но пока все выйдут - времени проходит явно больше, чем минута).
Юрий Евстифеев
24 октября
Всё это результат "посадки в три двери" - эксперимент над людьми и превращение людей в зверей ("зайцев").
24 октября
не 50, а 2000!
24 октября
Отличная идея! Так с ними и надо!
Nata79 Motorina
25 октября
Давно пора. Безбилетники совсем обнаглели, мигранты не платят, особенно в 400 маршрутах.
Юрий Хотимский
25 октября
Такая акция носит политический характер и, как минимум, согласована Мэром. Иначе бы полиция не включилась в активном режиме. В заранее запланированном рейде в месте скопления граждан полиция вооружена именно автоматами. Любопытное увеличение безопасности перевозок: сочетание незначительности административных нарушений, возможности конфликтов, близость вокзала, теснота в автобусах и - автоматы.
Все граждане воспринимают безальтернативные услуги (транспорт, ЖКУ, медицинские, образовательные, сетевые торговые и т.п.) как государственные. Даже те, которые знают, что ГУП, ГБУ, ГБОУ, ГБУЗ и т.п. – формально не органы исполнительной власти.
Как можно с помощью одних нарушений бороться с другими. Читаем Правила пользования наземным городским транспортом:
«…3.1.12. Осуществлять посадку и высадку пассажиров на оборудованных остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута, за исключением нештатных ситуаций…
4.4. Выход из трамвая, троллейбуса, автобуса производится через все двери…».
https://mosgortrans.ru/passenger/rules/
Вспомнил андроповские облавы 1983 (в последний год жизни) на нарушителей трудовой дисциплины в самых неожиданных местах скопления людей (универмаг, кинотеатр, парикмахерская, баня, парк). Число пойманных прогульщиков было заведомо меньше борцов с ними: народных дружинников – тех же снятых с производства рабочих, сотрудников милиции и КГБ. Юридическая часть была не продумана: как голому в бане показать больничный с амбулаторным режимом; как доказать, в какую из трех смен работаешь, находишься в отпуске, в процессе трудоустройства. А главное, нарушена логика причины и следствия: смотреть эффективность предприятия, потом разбираться в недостатках. А прогульщиков легче выявить на рабочем месте, а не по всему городу.
Также и здесь. Какая цель? Здесь и сейчас, пока рядом полиция, собрать штрафы? Наладить постоянную оплату? Изменить отношение граждан к повинностям? (Про социальную гармонию говорить не будем.) Получается публичное признание, что сейчас многие граждане фактически нелояльны любимому государству. Отдадут или не отдадут штраф, будут идти под руки мирно или вступят в потасовку – лояльнее вряд ли станут. Потом будут экономить на государственных повинностях там, где еще можно. Тогда еще закрутят гайки... А те, кто платят, подумают, что не зря платят, но задумаются, что вокруг экономят, даже демонстративно бьются даже за 50 руб.
Еще была практика в кризисные 1990-е останавливаться по маршруту от м.Тропарево у автобусного парка (№18, Новоясеневский просп., д.4, с.3) не на остановке, заходит бригада его работников и проверяет, затем автобус едет дальше.
Человек с Земли
Вчера, 19:52
С Тушино до радиорынка(Митино) мигранты никогда не платят
Мария Сергеева
14 часов назад
Сколько народ говорил и писал, что посадка в три двери на этом маршруте, особенно в часы пик это безобразие! Толпа вносит буквально и проносит мимо валидатора, до которого потом не добраться. Люди едут буквально на стоя на одной ноге! Я не готова например передавать через толпу людей свою банковскую карту, что бы приложили за меня к валидатору, да и такое бывает на карте Тройка не всегда есть деньги. Пусть сначала человеческую перевозку организуют, за немаленькие между прочим деньги, а потом загоняют как волков через флажки. Давно не пользуюсь по этой причине е41. Езжу на МЦК. Благо там теперь свободно и поезда через каждые 10 минут. Понимаю, не всем МЦК подходит для их маршрута. По Человечески к людям надо относиться, и они будут ими.
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