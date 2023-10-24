«Автобус не доезжает до конечной остановки метров 50, отключают терминалы для оплаты, стоит полиция и всех безбилетников загоняют в два автобуса, там им оформляют штраф», пишет Михаил.
«Сейчас в Ховрино наблюдала такое: несколько автобусов е41 стоят отдельно, выход организован через переднюю дверь, в другом автобусе люди, предполагаю, что нарушители. Всё оцеплено лентой, есть полиция и контроль. Выпускают по одному», — сообщила Марина.
«Подтверждаю. Облава, и весьма живописная. Выход только в одну дверь, куча контролёров, полиция. Всех проверяют и, если нет оплаты вопят, „нарушение!“. Далее нарушителя препровождают в соседний автобус и там оформляют штраф. Даже потасовка была…», — сообщил Валентин.
Задержка для пассажиров, оплативших проезд, была минимальная: «Сейчас через это прошла, для тех, кто оплатил проезд, задержка составит минуту, чтобы дойти до метро от места проверки. Организовано всё очень культурно и корректно», — пишет Галина. «Отлично всё организовано, самый эффективный метод контроля, всех безбилетников выловили. Рейды такие нужны, по другому никак, т. к. люди обнаглели», — добавляет Наталья.
Но не все с ними согласны: «Никакой культурой и корректностью там, конечно, даже не пахло — все по-ментовски противно, с криками и высокомерием», — пишет пассажир с ником СК.
За проезд без билета придется заплатить 2000 рублей, а за за использование чужой льготной карты — 4000.
Все граждане воспринимают безальтернативные услуги (транспорт, ЖКУ, медицинские, образовательные, сетевые торговые и т.п.) как государственные. Даже те, которые знают, что ГУП, ГБУ, ГБОУ, ГБУЗ и т.п. – формально не органы исполнительной власти.
Как можно с помощью одних нарушений бороться с другими. Читаем Правила пользования наземным городским транспортом:
«…3.1.12. Осуществлять посадку и высадку пассажиров на оборудованных остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута, за исключением нештатных ситуаций…
4.4. Выход из трамвая, троллейбуса, автобуса производится через все двери…».
https://mosgortrans.ru/passenger/rules/
Вспомнил андроповские облавы 1983 (в последний год жизни) на нарушителей трудовой дисциплины в самых неожиданных местах скопления людей (универмаг, кинотеатр, парикмахерская, баня, парк). Число пойманных прогульщиков было заведомо меньше борцов с ними: народных дружинников – тех же снятых с производства рабочих, сотрудников милиции и КГБ. Юридическая часть была не продумана: как голому в бане показать больничный с амбулаторным режимом; как доказать, в какую из трех смен работаешь, находишься в отпуске, в процессе трудоустройства. А главное, нарушена логика причины и следствия: смотреть эффективность предприятия, потом разбираться в недостатках. А прогульщиков легче выявить на рабочем месте, а не по всему городу.
Также и здесь. Какая цель? Здесь и сейчас, пока рядом полиция, собрать штрафы? Наладить постоянную оплату? Изменить отношение граждан к повинностям? (Про социальную гармонию говорить не будем.) Получается публичное признание, что сейчас многие граждане фактически нелояльны любимому государству. Отдадут или не отдадут штраф, будут идти под руки мирно или вступят в потасовку – лояльнее вряд ли станут. Потом будут экономить на государственных повинностях там, где еще можно. Тогда еще закрутят гайки... А те, кто платят, подумают, что не зря платят, но задумаются, что вокруг экономят, даже демонстративно бьются даже за 50 руб.
Еще была практика в кризисные 1990-е останавливаться по маршруту от м.Тропарево у автобусного парка (№18, Новоясеневский просп., д.4, с.3) не на остановке, заходит бригада его работников и проверяет, затем автобус едет дальше.