«Сейчас в Ховрино наблюдала такое: несколько автобусов е41 стоят отдельно, выход организован через переднюю дверь, в другом автобусе люди, предполагаю, что нарушители. Всё оцеплено лентой, есть полиция и контроль. Выпускают по одному», — сообщила Марина.

«Подтверждаю. Облава, и весьма живописная. Выход только в одну дверь, куча контролёров, полиция. Всех проверяют и, если нет оплаты вопят, „нарушение!“. Далее нарушителя препровождают в соседний автобус и там оформляют штраф. Даже потасовка была…», — сообщил Валентин.

Задержка для пассажиров, оплативших проезд, была минимальная: «Сейчас через это прошла, для тех, кто оплатил проезд, задержка составит минуту, чтобы дойти до метро от места проверки. Организовано всё очень культурно и корректно», — пишет Галина. «Отлично всё организовано, самый эффективный метод контроля, всех безбилетников выловили. Рейды такие нужны, по другому никак, т. к. люди обнаглели», — добавляет Наталья.

Но не все с ними согласны: «Никакой культурой и корректностью там, конечно, даже не пахло — все по-ментовски противно, с криками и высокомерием», — пишет пассажир с ником СК.

За проезд без билета придется заплатить 2000 рублей, а за за использование чужой льготной карты — 4000.