Штраф за неоплаченный проезд в автобусах, метро, трамваях подняли с 1000 до 2000 рублей. За использование чужой льготной карты — с 2500 до 4000 рублей. Последний раз штраф для безбилетников поднимали в 2011 году.

Соответствующие поправки в московский Кодекс об административных правонарушениях утвердила Мосгордума. Закон поддержали 27 депутатов, 11 проголосовали против, воздержались — трое.

Прежняя сумма штрафа не мотивировала оплачивать проезд, считает представитель департамента транспорта Олег Зайцев. Он также отметил, что в других регионах размер штрафов уже выше, чем сейчас в Москве. Например, в Перми или Тверской области — хотя, казалось бы, должно быть наоборот.

По статистике, которую объявили депутатам, проезд оплачивают 85% пользователей общественного транспорта. В год бюджет города теряет более 3,5 млрд рублей. Только 1% безбилетников удается задержать, и только 80% из них оплачивают штраф. За первый квартал 2023 года за неоплаченный проезд выписано 140 тысяч постановлений. В бюджет города от оплаты данных штрафов поступает порядка 200-400 млн рублей в год. Среди причин неоплаты называли не только экономии, но и нежелание стоять в очереди за билетами, нежелание платить за проезд на небольшие расстояния, также есть некие «откровенные экстремалы».

Депутат от КПРФ Леонид Зюганов считает, что причина этих фактов — рост бедности, а силы надо направить на то, чтобы выявлять нарушителей. С ним согласна депутат Елена Николаева которая напомнила, что контролеров в наземном транспорте «не так много». А депутат от «Справедливой России» Александр Соловьев вообще сказал, что его фракция выступает за бесплатный проезд или хотя бы за «увеличение линейки субсидий», а проблему безбилетников не решить увеличением санкций.

Впрочем, никто из депутатов не обратил внимание на то, что оплата проезда — это ещё и возможность учитывать количество пассажиров на конкретных маршрутах. И, соответственно, принимать решения о нужном количестве автобусов на этих маршрутах. Похоже, что из-за массовых неоплат, департамент транспорта пребывает в неведении о реальной загруженности маршрутов.

Периодически структуры дептранса проверяют на отдельно взятом маршруте, насколько совпадает число пассажиров с числом платящих за проезд пассажиров. Сначала оценивают реальное количество пассажиров — обычным наблюдением или другими способами, затем смотрят данные об оплаченном проезде и числу проходов по соцкартам на валидаторах. Если разница ощутимая — людей едет много, а платят мало, — усиливают контроль на маршруте. В прошлом году, например, в результате такой «облавы» оплата проезда в автобусе 400 «экспресс» увеличилась, по данным ГКУ «Организатор перевозок», на 40 процентов.