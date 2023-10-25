С 1 ноября по 30 марта будет закрыта торжественная зона ЗАГСа в корпусе 240. Регистрировать брак в этот период можно, но в другой части здания — и в соседстве с ремонтными работами. Зато потом будет красиво.

После ремонта зеленоградский ЗАГС сможет проводить торжественные церемонии каждый день, сообщили в ведомстве. Сейчас это возможно только по пятницам и субботам, а чтобы торжественно зарегистрировать брак в другие дни, надо ехать в Москву, в один из десяти Дворцов бракосочетания. Если нужно просто расписаться, без церемоний, то это можно сделать и в будни. Заявление на регистрацию брака подается через МФЦ («Мои документы») или онлайн на mos.ru.

На обновление торжественной зоны ЗАГСа выделено более 29 миллионов рублей. В документации это называют текущим ремонтом, но работы вполне масштабные. Планируется замена окон, полов, облицовки стен, плитки, дверей, светильников, сплит-систем. В частности, вместо ламинированного паркета сделают полы из кварцвиниловой плитки с рисунком под дерево и из белой керамогранитной плитки под мрамор. В документации указан период работ с 10 ноября по 20 февраля. Возможно, ЗАГС заранее закладывает дополнительное время на подготовку к ремонту и его общие сроки. В московском управлении ЗАГС сообщили, что после ремонта в здании будут «современные красивые интерьеры». О ремонте фасада в документах не упоминается.

Регистрировать браки во время ремонта будут в другой части здания — вход туда со стороны улицы Летчика Полагушина.