Проект реализован благодаря выпускнику МИЭТа, генеральному директору компании «Спецдорпроект» Константину Антоновичу.

«Приятно, когда выпускники максимально участвуют в жизни университета, — сказал на торжественной церемонии включения подсветки ректор МИЭТа Владимир Беспалов. — Константин Антонович уже финансирует спортивную команду университета, читает лекции, а сегодня, благодаря его финансовым вложениям, здание МИЭТа станет более красивым».

«Если после окончания учебы, у вас будет возможность делать что-то хорошее не только для себя и своей семьи, но и для других людей, старайтесь делать это», — сказал Константин Антонович собравшимся на открытии студентам.