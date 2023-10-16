Двух пешеходов сбил на «зебре» легковой автомобиль, проехавший на красный свет 16.10.2023 ZELENOGRAD.RU

После удара один пешеход — женщина — сразу поднялась, но второй остался лежать под колесами. Какие травмы он получил, пока неизвестно.

ДТП произошло днем в пятницу 13 октября на старом мосту при движении от улицы Радио к Солнечной аллее. На записи регистратора попутной машины видно, что на светофоре горел красный.

Наезд не связан с отключением мигающего зеленого сигнала на светофорах нового города. Режим работы светофоров изменили позже — в ночь с 13 на 14 октября. Возможно, наоборот — водитель пытался проскочить перед пешеходами и не рассчитал.

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Метки:
дтп, пешеходы, пешеходный переход, старый мост
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