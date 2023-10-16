Два года 32-летняя Алена назад заболела лейкозом, а в сентябре у неё случился рецидив. Все линии лечения химиотерапией закончились, пересадка костного мозга не помогла, остался один вариант выздороветь — клеточная терапия CAR-T, которой нет в России. Эта терапия доступна в Беларуси, но для этого Алене необходимо собрать на лечение пять миллионов рублей (ОМС лечение за рубежом не покрывается).
Реквизиты для помощи Алёне и подробная информация на её странице.
Не проходите мимо — это сообщение увидит около пяти тысяч человек. Если каждый переведёт 500 рублей, мы закроем половину требуемой суммы.
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