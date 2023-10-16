Проезд из Зеленограда до Ленинградского вокзала на «Ласточке-экспрессе» теперь стоит 275 рублей. Также подорожали и абонементы. Например:
- на месяц — 8405 рубля
- по рабочим дням на месяц — 7060
- на 20 поездок — 5170
Также с 15 октябрь подорожали и обычные электрички МЦД. Поездка из пригородной зоны по «Тройке» теперь стоит 71 рубль, а не 65 как раньше. Абонементы тоже подорожали (кроме годового).
Поездки в дальнюю зону также подорожали — теперь +33 рубля за каждую зону после Зеленограда/Крюково.
Подорожали и билеты, которые МТППК продаёт до станций МЦД (например, 165 рублей до Ленинградского вокзала). Но напоминаем, что между всеми станциями МЦД, включая Ленвокзал, можно ездить по картам «Тройка» и по тарифами МЦД.
С 15 октября дня также подорожал проезд на автобусах и метро.
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