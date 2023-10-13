Абонементы на проезд по М-11 подорожают с 16 октября 13.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Стоимость абонементов увеличится примерно на 11%. Например, из Зеленограда в Москву новые цены такие:

  • рабочий день (2 поездки) — 780 рублей
  • 10 поездок — 3650
  • 20 поездок — 6200
  • 30 поездок — 7800

Все новые цены на абонементы здесь.

Кроме того, прекращает свое действие повышенный сезонный тариф на дачные направления. Изменения коснутся маршрутов по пятницам с 14 до 22 и субботам с 10 до 16 в сторону области, а в воскресенье — в сторону Москвы с 12. Маршруты, на которых снизится тариф:

  • от Москвы до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск
  • от аэропорта Шереметьево до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск
  • от Зеленограда до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск

А ещё появится новый абонемент выходного дня для поездок на дачу по маршрутам Москва — ММК(А-107)/ЦКАД

  • выходной день (2 поездки) — 1460 рублей
  • 10 поездок — 5850
  • 20 поездок — 7800
  • 30 поездок — 9900

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Метки:
платная дорога нева (м-11)
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