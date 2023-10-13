Стоимость абонементов увеличится примерно на 11%. Например, из Зеленограда в Москву новые цены такие:

рабочий день (2 поездки) — 780 рублей

10 поездок — 3650

20 поездок — 6200

30 поездок — 7800

Все новые цены на абонементы здесь.

Кроме того, прекращает свое действие повышенный сезонный тариф на дачные направления. Изменения коснутся маршрутов по пятницам с 14 до 22 и субботам с 10 до 16 в сторону области, а в воскресенье — в сторону Москвы с 12. Маршруты, на которых снизится тариф:

от Москвы до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск

от аэропорта Шереметьево до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск

от Зеленограда до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск

А ещё появится новый абонемент выходного дня для поездок на дачу по маршрутам Москва — ММК(А-107)/ЦКАД