Освещение начали делать на платной дороге М-11 между Зеленоградом и Шереметьево
Стоимость абонементов увеличится примерно на 11%. Например, из Зеленограда в Москву новые цены такие:
- рабочий день (2 поездки) — 780 рублей
- 10 поездок — 3650
- 20 поездок — 6200
- 30 поездок — 7800
Все новые цены на абонементы здесь.
Кроме того, прекращает свое действие повышенный сезонный тариф на дачные направления. Изменения коснутся маршрутов по пятницам с 14 до 22 и субботам с 10 до 16 в сторону области, а в воскресенье — в сторону Москвы с 12. Маршруты, на которых снизится тариф:
- от Москвы до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск
- от аэропорта Шереметьево до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск
- от Зеленограда до ММК (А-107), ЦКАД, Солнечногорск
А ещё появится новый абонемент выходного дня для поездок на дачу по маршрутам Москва — ММК(А-107)/ЦКАД
- выходной день (2 поездки) — 1460 рублей
- 10 поездок — 5850
- 20 поездок — 7800
- 30 поездок — 9900
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