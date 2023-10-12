Сейчас в Зеленограде зарегистрировано 16875 иностранных граждан, а в прошлом году было 15418 — рост на девять процентов. В основном это граждане Таджикистана и Узбекистана, а также Украины, Молдавии и других стран.

При этом 461-го человека сняли с регистрационного учета из-за фиктивной регистрации — они не жили там, где зарегистрировались. Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал инспектор отдела миграции зеленоградской полиции Сергей Невлеев.

Он также отметил, что иностранцев без регистрации или права на работу находят в основном на стройках. Чаще всего их нанимают, когда стройку надо заканчивать, а рабочих не хватает. Проверки объектов, где могут работать мигранты, полиция проводит практически ежедневно.

При этом ещё три года назад в Москве наметился дефицит трудовых мигрантов. «Далеко не все москвичи хотели бы взяться за лом или лопату», говорил тогда мэр Собянин. Решение проблемы он видел в механизации и привлечении кадров из других регионов.