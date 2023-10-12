Некоторые пассажиры жалуются, что на вокзале иногда холодней, чем на улице. «Утром там по ощущениям реально холоднее — когда по 10-15 минут приходится ждать выпуска на платформу, то замерзаешь», пишет Олеся.

Сейчас на станции отапливают только служебные помещения, а монтаж тепловых завес для отопления конкорса и вестибюлей планируют закончить до конца месяца, рассказали «Зеленоград.ру» в компании «1520», которая занимается строительством вокзала.

При этом эксплуатацией объекта строители не занимаются, они просто строят. За тепло на вокзале отвечает РЖД. Но им важней было запустить вокзал как можно раньше. Так что холодный вокзал — цена гонки и открытия недостроенного объекта. При этом, кажется, все сходятся, что досрочное открытие вокзала — это хорошо. Лучше сейчас немного померзнуть в новом вокзале, чем ходить по ужасному пешеходному мосты