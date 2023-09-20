О большом запасе пропускной способности вокзала в Крюково рассуждает руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, рассказывая о планах по строительству автобусной остановки «МЦД Крюково» на Крюковской эстакаде и надземной пешеходной галереи от вокзала через улицу Ленина к ТЦ «Зеленоградский» (на картинке).

Сколько пассажиров ожидают в Крюково через «десятилетия», Ликсутов не уточнил, но по его словам, к 2025 году пассажиропоток вокзала составит 50 тысяч человек в день. Зато в префектуре раньше говорили, что станция рассчитана на 200 тысяч человек и именно столько они ожидают.

Когда число пассажиров увеличится в четыре раза, в некоторых местах вокзала может стать тесновато. Если вы уже сталкивались с локальными очередями на новом вокзале, напишите, в комментариях, где именно и в какой ситуации.