Если до начала реконструкции через станцию проходило около 40 тысяч пассажиров в сутки, то сейчас пропускная способность рассчитана на 200 тысяч человек в сутки, и ожидается что она такая будет.

Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал заместитель префекта Дмитрий Морозов. Раньше чиновники называли совсем другие цифры. Например, около года назад заместитель мэра по строительству Андрей Бочкарев говорил, что после открытия МЦД станцией Крюково будет пользоваться около 50 тысяч человек в сутки. Да и сам Морозов ещё весной говорил, что на станции Крюково «ожидается двукратный рост пассажиропотока — до 50 тысяч человек в сутки».

Откуда такая разница, непонятно. Возможно, раньше он имел в виду реальное число пассажиров, а 200 тысяч — это проектные возможности. Однако, вряд ли власти хотят, чтобы станция стояла полупустой, поэтому, вероятно, будут стремиться максимально загрузить Крюково.

«Сама станция способна принять этот пассажиропоток, но предпочтительно подъезжать к станции общественным транспортом, — сказал Морозов. — Но станция не рассчитана, если будут приезжать из области и бросать машины. Ожидаем, что столкнемся с этой сложностью, но будем стимулировать людей приезжать на общественном транспорте». Как именно будут стимулировать, Морозов не уточнил.

Зоны посадки и высадки для машин и такси будут предусмотрены, что же касается отстоя, то такая возможность ограничена, добавил Морозов.