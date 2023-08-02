«Сапсаны» начнут останавливаться в Зеленограде с 18 августа. Вот их расписание 02.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Четыре высокоскоростных поезда «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, с 18 августа начнут делать остановку на станции Крюково.

  • поезд 758: отправление из Крюково в 7:24 — прибытие в Санкт-Петербург в 11:05
  • поезд 784: отправление из Крюково в 21:11 — прибытие в Санкт-Петербург в 0:38
  • поезд 761: отправление из Санкт-Петербурга в 9:10 — прибытие в Крюково в 12:45
  • поезд 785: отправление из Санкт-Петербурга в 21:00 — прибытие в Крюково в 0:28

Билеты уже в продаже — их можно купить на сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах. Доехать на «Сапсане» только из Крюково в Москву или обратно не получится.

Время остановки в Крюково — 1 минута. Стоимость проезда от Москвы до Питера и от Зеленограда до Питера не отличается, зато можно сэкономить на проезде до Москву или Твери, где раньше можно было пересаживаться на «Сапсан».

Остановка «Сапсана» в Зеленограде стала возможна в связи с завершением строительства новой платформы на станции Крюково.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поезда сапсан
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выделенка для автобусов на Ленинградском шоссе возле Химок останется почти до конца года. Нужно ли оставит её навсегда? Новости
Гастрономический фестиваль фермерской продукции — с 4 по 6 августа на истринской сыроварне Олега Сироты Афиша
Бесплатный мастер-класс «Нейросети и искусственный интеллект» — 6 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
«Сапсаны» начнут останавливаться в Зеленограде с 18 августа. Вот их расписание Новости
Одну из молочных кухонь Зеленограда внезапно закрыли на ремонт Новости
Мастер-классы для отдыхающих проводят спасатели на Школьном озере Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — колледж и высшее образование в Зеленограде Реклама
Готовые трехкомнатные квартиры в корпусе 1936 поступили в открытую продажу Новости
Пять палаток с арбузами и дынями должны открыться 1 августа. Вот их адреса Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Большинство владельцев собак никогда не гуляют на специальных площадках — опрос «Зеленоград.ру» Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание своей первой игры» — 5 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Въезд на Крюковскую площадь внезапно ограничили. Автобусы стоят в пробке, места посадки изменились Новости
Хотите красивую кухню по адекватной стоимости? Dizant — кухни и мебель на заказ Реклама
Как поменяется график движения электричек с запуском МЦД из Зеленограда Новости
Импровизация, стендап и интенсив для сценаристов - мероприятия киношколы Action! Афиша
«Задыхаемся, когда ветер от завода на нас». Письмо в редакцию о заводе на Алабушевской улице, который портит воздух в ближайших домах Истории
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков, хозяйственных тележек, скидки, предзаказ Реклама
Подземный переход на станции Крюково обещают открыть в середине августа — к запуску МЦД. А пешеходный мост могут демонтировать уже осенью Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Поликлиники в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее тоже капитально отремонтируют. А к ноябрю доделают те, которые ремонтируют сейчас Новости
Многоуровневый паркинг построят на месте мебельного магазина на Заводской улице Новости
Строительство гостиницы начинают рядом с промзоной «Алабушево». Но уже без Hilton? Новости
Акция от SURA SUSHI: «Двойной паштет для добра» Реклама
Музыкальные детские площадки ставят в Зеленограде — на них звенящие, дудящие и гремящие приспособления. Жители просят их убрать Новости
Где взять отличный диван за 10 000 рублей? На Распродаже от Мебельной фабрики «Dee One» — с 28 по 30 июля Реклама
Впервые стало известно, сколько москвичей воюют в «СВО» Новости
Премьера полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». 6 августа в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» Афиша
© 1997–2023 Зеленоград.ру