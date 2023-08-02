Четыре высокоскоростных поезда «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, с 18 августа начнут делать остановку на станции Крюково.

поезд 758: отправление из Крюково в 7:24 — прибытие в Санкт-Петербург в 11:05

поезд 784: отправление из Крюково в 21:11 — прибытие в Санкт-Петербург в 0:38

поезд 761: отправление из Санкт-Петербурга в 9:10 — прибытие в Крюково в 12:45

поезд 785: отправление из Санкт-Петербурга в 21:00 — прибытие в Крюково в 0:28

Билеты уже в продаже — их можно купить на сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах. Доехать на «Сапсане» только из Крюково в Москву или обратно не получится.

Время остановки в Крюково — 1 минута. Стоимость проезда от Москвы до Питера и от Зеленограда до Питера не отличается, зато можно сэкономить на проезде до Москву или Твери, где раньше можно было пересаживаться на «Сапсан».

Остановка «Сапсана» в Зеленограде стала возможна в связи с завершением строительства новой платформы на станции Крюково.