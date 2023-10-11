Развешанная на поручнях одежда и снятая обувь встретила сегодня пассажиров 3-го вагона поезда МЦД отправлением в 7:22.

«Охрану звать бесполезно, — написал в редакцию „Зеленоград.ру“ Алексей Ч. — так как, по всей видимости, это и есть вещи охраны».

Другие пассажиры подтверждают, что это вещи охраны. «Они работают вахтой на составе… едят там, и спят, и в туалет ходят… может видели в Иволгах баклажки 5-литровые около туалета на полках — это охрана закупаются на смену».---