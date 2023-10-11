Все поезда на МЦД-3 обновят до конца 2024 года
Развешанная на поручнях одежда и снятая обувь встретила сегодня пассажиров 3-го вагона поезда МЦД отправлением в 7:22.
«Охрану звать бесполезно, — написал в редакцию „Зеленоград.ру“ Алексей Ч. — так как, по всей видимости, это и есть вещи охраны».
Другие пассажиры подтверждают, что это вещи охраны. «Они работают вахтой на составе… едят там, и спят, и в туалет ходят… может видели в Иволгах баклажки 5-литровые около туалета на полках — это охрана закупаются на смену».---
О проблемах с МЦД сообщайте по телефонам горячих линий:
- РЖД 8-800-775-00-00
- департамент транспорта +7-495-539-54-54, 3210 (с мобильных)
- или пишите на сайт перевозчика ЦППК
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