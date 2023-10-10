Парк «Ровесник» остался без освещения до весны. Некоторые жители боятся ходить там в темноте 10.10.2023 ZELENOGRAD.RU

«Соседи, после укладки нового асфальта в парке не горят большие фонари, стоящие по периметру», — забил тревогу в чате района Михаил. «Перерублены кабели, подходящие к столбам и внутри столбов провода обрезаны (на фото)», объяснил ему Андрей и предположил, что провода будут менять в ходе ремонта.

Однако всё оказалось хуже — кабель украли. Об этом рассказал директор ГУП «Моссвет» Дмитрий Фаустов. Он пояснил, что для восстановления освещения, нужно закупить кабель, прорыть траншеи, проложить в них кабель, провести благоустройство — всё это требует времени, поэтому освещение восстановят только к 8 апреля следующего года.

Получается, что всю зиму — в самое тёмное время года — парк будет без освещения. Местные боятся ухудшения криминальной обстановке: «Были ЧП раньше в безлюдном парке темными вечерами, а без освещения хорошая почва будет…для темных личностей».

Хищение кабеля совпало с благоустройством, которые проводят в парке ООО «ПромСтрой» по заказу «Мосприроды. Работы должны закончить к концу октября. А теперь снова придётся делать траншею по периметру парка, чтобы восстановить освещение.

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Метки:
микрорайон 5, уличное освещение, парк ровесник
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