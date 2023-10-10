В чате микрорайона драка вызвала разные мнения: от «Жесть-то какая» до замечаний о постоянных проблемах с подростками в этом кафе — «Дурацкая идея сделать в магазине кафе, оно там не нужно».

«Как же они там достали, — написали несколько жительниц, — Толпы их там вечно. И машину с музыкой подгоняют, будто их район и им все можно… Лежат на этих диванах, кладут ноги на стол, орут, как потерпевшие, при полном игноре охраны. Люди заходят, хотят сесть поесть, а некуда, везде компании, которые просто там отдыхают, ничего не заказывая».

Затем в чат, кажется, пришли сами подростки и ответили на выпады на удивление вежливо: «Если просят, мы выходим, когда видим, что посетители есть, но когда дождь и идти некуда, естественно, будут какие-то споры. Мы всегда уступаем и уходим, если нормально общаться. а если кто-то ведёт себя ненормально, кладут ноги и т. д. — это же не все, а единицы».

О причинах драки они рассказали следующее: в Зеленоград приехала группа «москвичей», чтобы найти и наказать некоего вора — вор спрятался, поэтому разборку устроили с его знакомыми.

Когда в чате подросткам посоветовали написать заявление в полицию (или привлечь к этому родителей), они пояснили, что полиция тут бессильна — там «напишут отказную», к тому же «некоторые личности хотят решить этот вопрос на доступном для них языке, вообще без огласки».

Один из участников беседы добавил, что это первый подобный случай в кафе — и на следующий день после драки у «Перекрёстка» стояла полиция: «отлавливали всех, даже тех, кто никак не причастен».

Не меньше, чем сама драка, многих неприятно удивило неучастие охраны магазина в происшествии. Может быть, охранники просто не попали на видеозапись. Только в конце ролика слышны женские голоса — возможно, сами продавщицы кафе пытаются остановить дерущихся.

«Вполне цивилизованная задумка — кафе в магазине, где можно отдохнуть и перекусить. А поведение посетителей — это забота администрации и охраны», — высказываются жители.

«Зеленоград.ру» отправит запрос в зеленоградскую полицию по поводу происшествия, а также администрации «Перекрёстка» — о регламенте действий охранников в подобных случаях.