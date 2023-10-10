В сентябре стало известно, что появились «непредвиденные проблемы» — в ходе ремонта выяснилось, что нужно менять ещё одну балку. Но на сроки работ это не должно было повлиять.

На момент написания этой новости, длина «бордовой» пробки перед этим мостом составляла более 2,5 километров.