Об этом стало известно из ответа Центра организации дорожного движения местному жителю. «Сроки проведения данных работ согласованы до 19.11.2023», — говорится в ответе.
До ремонта путепровод в Химках — на пересечении Юбилейного проспекта, улицы Маяковского и Ленинградского шоссе — разрушался, оголялась и ржавела арматура, бетонные обломки падали на проезжую часть. Поэтому его пришлось ремонтировать. Для ремонт перекрывают часть полос на Ленинградке, это приводит к постоянным пробкам.
В сентябре стало известно, что появились «непредвиденные проблемы» — в ходе ремонта выяснилось, что нужно менять ещё одну балку. Но на сроки работ это не должно было повлиять.
На момент написания этой новости, длина «бордовой» пробки перед этим мостом составляла более 2,5 километров.