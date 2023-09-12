Сначала планировали заменить одну фасадную (крайнюю) балку моста, но в ходе демонтажа конструкций выяснили, что нужно менять и вторую. А это не было учтено в проекте капитального ремонта.

Об этом стало известно из письма заказчика ремонта — учреждения «Гормост» — в московский департамент ЖКХ, опубликованного в сообществе «Типичные Химки». В письме пишут, что работы ведут круглосуточно. Ориентировочный срок — декабрь 2023 года.

Получается, что необходимость замены дополнительной балки не скажется на плановых сроках ремонта — по контракту и так всё должны были закончить к концу года.

Для ремонта перекрывают часть полос на Ленинградке, это приводит к постоянным пробкам. Сейчас движение идет по двум полосам в область и по трем в центр.

Необходимость ремонта путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Маяковского в Химках возникла из-за многочисленных разрушений бетонных поверхностей с оголением арматуры и разрушением пролетной плиты, из-за чего обломки падали на проезжую часть.