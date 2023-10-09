В январе 2024 года администрация Солнечногорского округа начнет процедуру по изменению статуса деревни Голубое на поселок городского типа, рассказал глава округа Константин Михальков. Причина — Голубое, с его многоэтажной застройкой и числом жителей, давно переросло понятие деревни.

Принципиальное отличие в том, что деревня — это сельский населенный пункт, а поселок городского типа — городской. Но что конкретно это даст жителям, пока непонятно — попробуем выяснить в администрации.