Версия первая: про родительскую любовь

Жители новостроек в Голубом теряются в догадках. Ни елей голубых в окрестностях посёлка не замечено, «хотя зимой ясным солнечным днём свежевыпавший снег на елях в лесу отдаёт голубизной», ни голубой глины в округе нет — почему же деревня так называется? Может, в давние времена было рядом васильковое поле или чистое озеро, в котором отражалось голубое небо?

Нет, считает зеленоградский краевед Игорь Быстров, всё было совсем не так.

Знал бы князь Александр Иванович Ростовский — потомок Рюриковичей в 18-м колене, живший на рубеже 14-15 столетий, — как слово его в веках отзовётся, но не зря сказано: «Нам не дано предугадать…»

Было у князя пятеро сыновей, один другого милей да любимей, вот и придумали им родители душевные имена: Василий Ластка, Михаил Касатка, Иван Лобан (видно, и слово «лобан» имело нежный оттенок), Ян и самый младший Фёдор Голубый — с ударением на втором слоге. Слово «голубый» означало не цвет, а имело ласкательный смысл: «голубчик», «голубок», «голубый».

От каждого из сыновей (кроме бездетного Яна) пошёл свой княжеский род: Ласткины, Касаткины, Лобановы, Голубые, и все с приставкой Ростовские. К слову, ростовских князей в истории было так много, что народ даже поговорку сложил: в ростовской земле что ни село, то князь. Род Фёдора Александровича Голубого-Ростовского продолжился всего три поколения и пресёкся на бездетном внуке его — Петре.

Но причём же тут наша подмосковная деревня?