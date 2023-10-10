Фонтан со скамейками, беседки со столиками, шатер для банкетов, специальная зона для регистрации бракосочетаний, качели и пледы, детская игровая площадка и спортивная площадка — всё это ресторан «Дюшес» планирует развернуть к следующей весне в своём небольшом парке на берегу городского пруда. И увеличить официальную летнюю территорию ресторана в 13 раз.
Расширение площади сезонного летнего кафе ресторана «Дюшес» с 162 кв.метров до 2115 кв.метров согласовали в сентябре депутаты муниципального совета района Старое Крюково, к которому ресторан относится территориально.
В «Дюшесе» подтвердили «Зеленоград.ру» планы по дополнительному обустройству всей территории своего сада к летнему сезону 2024 года — в этом году летнее кафе уже закрылось.
К будущему лету в саду появится полноценная зона регистрации брака, чтобы гости заведения могли не просто отметить свадьбу, но и провести здесь официальную церемонию. В летнем саду поставят шатер, в котором будет устроена банкетная зона на открытом воздухе на 50-60 человек.
Рядом с верандой будет действовать спортивная площадка, где можно будет поиграть в бадминтон или волейбол. Рядом располагаются настольные игры — футбол и хоккей, а для любителей настольного тенниса с прошлого года стоят четыре стола для пинг-понга — спортивный инвентарь гостям предоставляет ресторан.
Вот как описывают свой летний сад в ««Дюшесе»: «Наш небольшой парк очень красив. Клены, березы, дикорастущие кустарники и изысканные садовые растения сплетаются вместе в изысканной цветовой палитре и обрамляют сердце сада — фонтан. Слышится ленивое журчание воды, детский смех и приглушенная беседа взрослых. Доносятся ароматы жареного мяса и свежего хлеба. Вокруг царит приятная расслабленная обстановка, кто-то сидит в пледах и пьет ароматный чай, подростки азартно рубятся в настольный теннис. Те, кто любит проводить время интеллектуально, могут поиграть в шашки, шахматы, домино или почитать книги, качаясь на качелях. На берегу пруда растут камыши, иногда к воде прилетают дикие утки, и тогда на берегу собирается любители птиц и все хотят угостить пернатых обитателей водоема крошками».
Сохранились и планы обустройства зоны отдыха у воды, на берегу Малого городского пруда — там собирались сделать террасы с шезлонгами для солнечных ванн, небольшой бассейн, причалы для лодок. Реализуют ли это уже через год, пока неизвестно.
В связи с расширением летней территории возможно увеличение штата ресторана. Уже сейчас в «Дюшес» открыты вакансии официантов и хостес (звоните 8-926-156-48-01)
Ресторан «Дюшес» открылся в новом здании на городском пруду пять лет назад — он переехал сюда с улицы Юности, из здания «Ведогонь-театра», когда его полностью передали театру и там начался капитальный ремонт.