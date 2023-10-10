Расширение площади сезонного летнего кафе ресторана «Дюшес» с 162 кв.метров до 2115 кв.метров согласовали в сентябре депутаты муниципального совета района Старое Крюково, к которому ресторан относится территориально.

В «Дюшесе» подтвердили «Зеленоград.ру» планы по дополнительному обустройству всей территории своего сада к летнему сезону 2024 года — в этом году летнее кафе уже закрылось.

К будущему лету в саду появится полноценная зона регистрации брака, чтобы гости заведения могли не просто отметить свадьбу, но и провести здесь официальную церемонию. В летнем саду поставят шатер, в котором будет устроена банкетная зона на открытом воздухе на 50-60 человек.

Рядом с верандой будет действовать спортивная площадка, где можно будет поиграть в бадминтон или волейбол. Рядом располагаются настольные игры — футбол и хоккей, а для любителей настольного тенниса с прошлого года стоят четыре стола для пинг-понга — спортивный инвентарь гостям предоставляет ресторан.