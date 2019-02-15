Ресторан начинается с парковки

Пока невозможно оценить изменения, которые произошли на территории ресторана между рестораном и берегом пруда — ремонт не окончен, участок огорожен забором. В будущем тут поставят шатры, способные вместить в себя до 100 посетителей, лежаки и лодочная станция.

Пока из видимых перемен появилась только парковка, построенная возле ресторана. Она открыта, парковаться могут не только клиенты «Дюшеса», но и сотрудники или студенты МИЭТа — возле института всегда были проблемы с парковочными местами. Летом въезд на парковку закроют шлагбаумом и будут пускать только посетителей ресторана.