Новость о строительстве огромного ресторанного комплекса на берегу Малого городского пруда была принята зеленоградцами, мягко говоря, неоднозначно. Но время прошло, строительство завершилось и «Дюшес» заработал, причём сразу круглосуточно — он переехал сюда из здания «Ведогонь-театра» на улице Юности, которое закрыли на капитальный ремонт. В «старом» новом заведении побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова.
Пока невозможно оценить изменения, которые произошли на территории ресторана между рестораном и берегом пруда — ремонт не окончен, участок огорожен забором. В будущем тут поставят шатры, способные вместить в себя до 100 посетителей, лежаки и лодочная станция.
Пока из видимых перемен появилась только парковка, построенная возле ресторана. Она открыта, парковаться могут не только клиенты «Дюшеса», но и сотрудники или студенты МИЭТа — возле института всегда были проблемы с парковочными местами. Летом въезд на парковку закроют шлагбаумом и будут пускать только посетителей ресторана.
На входе посетителей встречает хостес, работает гардероб. Вообще, обслуживающий персонал в заведении очень приветливый. Тут не хочется вытянуться стрункой и сказать «Дяденька, а мне 40 лет, я паспорт могу показать!», как герой фильма «О чём говорят мужчины».
Внутренний стиль помещений владельцы описывают как «лофт с восточными элементами». Потолки оставлены бетонные, украшенные псевдообвалившейся штукатуркой. Светильники сделаны из казанов. Если описывать детали интерьера, то выходит что-то странное, но на самом деле в зале уютно. Большие окна, трёхлитровые банки с соленьями и вареньями вдоль стены (их можно купить «на вынос»), за стеклянной стеной — открытая чистая и нарядная кухня с тандыром.
Внушительная детская игровая комната — с зоной для лазанья и зоной для более спокойных игр. По выходным с 13 до 21 с детьми занимается аниматор, проходят бесплатные детские мастер-классы.
Есть отдельный зал для проведения конференций со всем необходимым оборудованием.
На подземном этаже — зал и отдельные кабинки для любителей караоке. За пение в общем зале караоке с посетителя возьмут 1000 рублей в будни или 1500 в выходной день, любители петь не на большую публику могут оплатить отдельные кабинки — 10000 рублей. С непоющих почитателей талантов денег не берут.
А по выходным, в пятницу и субботу с 9 вечера до 3 утра, в воскресенье с 8 вечера до часу ночи можно послушать живую музыку и профессиональных певцов.
И про еду. Кухня в заведении смешанная — азербайджанская, русская, европейская. Брускетты, голубцы, борщ, сурфуллу, шекер бура. Баранья корейка (450 рублей) оказалась нежнейшей. Такую корейку на мангале можно приготовить только из очень хорошего мяса. Помидоры в салате «Бакинские помидоры с гранатовым соусом и луком» (320 рублей) выше всяких похвал — такие не купишь в супермаркете, а на рынке они стоят недёшево.
Менеджер Эсмеральда рассказала, что владелец заведения и бренд-шеф — азербайджанцы, все продукты для своих ресторанов («Дюшес» — это московско-подмосковная сеть ресторанов) привозятся из Баку, а мясо из Дагестана. И это серьёзно сказывается на качестве и вкусе блюд.
Помимо основного меню в ресторане есть кальянное меню, отдельное десертное меню, отдельное банкетное меню. По будням, с 12:00 до 16:00 — бизнес-ланчи, стоимость сета — 280 рублей.
В «Дюшесе» работает Wi-Fi, сеть не запаролена. Возле столиков есть электрические розетки, можно даже попросить официанта принести пауэрбанк.
С 11:00 до 23:00 можно заказать доставку блюд на дом, заказы от 1000 рублей доставляются по Зеленограду бесплатно, доставка за город стоит 250 рублей. Телефон службы доставки: 8(495)789-3656.
Столики в вечернее время и на выходных лучше бронировать заранее. В будни это бесплатно — забронировать столик можно по телефону 8(499)347-0339. А в выходные бронь осуществляется только по предоплате (1000 рублей) и при личном визите, чтобы выбрать столик.
Адрес: Чайхана «Дюшес», Зеленоград, Георгиевский проспект, 3 (ВКонтакте, Instagram). Работает круглосуточно.
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