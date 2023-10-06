Ушел из жизни зеленоградец Жан Жужков — КВНщик, инженер и биохакер 06.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец Александр «Жан» Жужков скончался 2 октября в возрасте 44 лет. Он был известен в среде игроков в КВН — сначала, как капитан команды МИЭТа, а потом — член жюри зеленоградского КВН. Среди инженеров его узнали за пределами Зеленограда, когда он вживил себе в руки чипы. Среди соседей, когда баллотировался в районные депутаты. А для друзей Жужков был неиссякаемым источником оптимизма.

«Он являлся своеобразным центром притяжения, рядом с ним было интересно, весело и легко, — говорят его друзья. — „Инженер, КВНщик и биохакер“ — с таким набором профессиональных качеств, характеризующих его талант и уникальность, он хотел и был способен улучшать окружающий мир. Некоторые его эксперименты уже взяты на вооружение и в ближайшем будущем могут тиражироваться. Жан всегда был готовым отстаивать свои интересы и убеждения, иногда даже бескомпромиссно, против мнения большинства. Многих удивляла его простота и легкость в отношении к жизни. К проблемам, которые других людей могли ввести в состояние уныния, Жан всегда относился с юмором и часто говорил, что „путь правильный — не есть путь единственный и самый интересный“. При этом был добрым и отзывчивым, искренне поддерживающим и по-настоящему радующимся успехам окружающих его людей. Жан прожил не долгую, но очень яркую, насыщенную жизнь. Он оставил невероятные воспоминания о себе. Он навсегда останется в памяти родных и друзей как неподражаемый образец жизнелюбия».

Прощание с Жаном Жужковым состоится 7 октября в 12:15 по адресу: Зеленоград, Каштановая аллея дом 2, строение 12.

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Метки:
некролог, Жужков Жан
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