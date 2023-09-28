Информация об отмене с октября автобусного маршрута 345 от станции Химки до метро Ховрино появилась в понедельник. Официальная причина по версии областного перевозчика «Мострансавто» — запуск МЦД-3, после которого появилась возможность добираться до Москвы быстрее.
После короткого возмущения пассажиров оказалось, что произошла ошибка и чиновники опровергли отмену маршрута. Якобы в «Мострансавто» кто-то что-то не так понял и выдал ошибочную информацию об отмене. При этом проблемы на маршруте существуют — интервал движения стал реже из-за нехватки водителей. Проблема началась в сентябре — пассажиры на Ховрино могли ждать автобуса по часу (очередь на фото).
Это не первый случай «ошибочной» отмены автобусного маршрута после запуска МЦД. В середине августа от «Мострансавто» появилась информация об отмене автобусов 440 и 350, которые ходят из Солнечногорска и Менделеево до метро «Водный стадион». Вместо этого пассажирам предлагали ехать в Крюково, до МЦД. Эту отмену также пришлось опровергать — глава Солнечногорского округа назвал её «неточной».