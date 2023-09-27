После выборов, мэр отправил в отставку правительство Москвы, префектов округов, их заместителей, глав управ в отставку — это традиционная и зачастую формальная процедура. А теперь назначил снова, на срок своих полномочий.

Таким образом, префектом Зеленограда остаётся Анатолий Смирнов. Он занимает эту должность больше 23 лет.

Его заместителями остались: Алексей Михальченков, Олег Панин, Александр Чеботарев, Андрей Новожилов, Дмитрий Лавров и Дмитрий Морозов.