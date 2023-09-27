Собянин переназначил зеленоградское начальство — префекта и его заместителей — на следующие пять лет 27.09.2023 ZELENOGRAD.RU

После выборов, мэр отправил в отставку правительство Москвы, префектов округов, их заместителей, глав управ в отставку — это традиционная и зачастую формальная процедура. А теперь назначил снова, на срок своих полномочий.

Таким образом, префектом Зеленограда остаётся Анатолий Смирнов. Он занимает эту должность больше 23 лет.

Его заместителями остались: Алексей Михальченков, Олег Панин, Александр Чеботарев, Андрей Новожилов, Дмитрий Лавров и Дмитрий Морозов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вместо причала лодочной станции на Школьном озере сделают мостки для рыбаков Новости
Роботехника с пяти лет — реальность! Идет набор в школу роботехники и программирования «Роббо Клуб» Реклама
Собянин переназначил зеленоградское начальство — префекта и его заместителей — на следующие пять лет Новости
Концерт группы «Северный флот» — 4 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» — 30 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Строительство спорткомплекса запланировали в Голубом Новости
«Андреевка Life»: жилой комплекс в пяти минутах от Зеленограда Истории
Музей «Московский транспорт» планируют открыть в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 27 сентября по 29 октября в ДК «Метролог» Реклама
У большого заброшенного помещения во «Флейте» спустя восемь лет появился новый владелец. Он может открыть там что пожелает или перепродать его Новости
SURA SUSHI с заботой о твоём здоровье! Реклама
Для продуктовой ярмарки в 11-м микрорайоне построят всепогодный павильон Новости
Двенадцать зеленоградцев лишились возможности брать в прокат электросамокаты. Но этого мало Новости
Концерт этно-экстрим-группы «ИВА НОВА» — 29 сентября в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Школы используют запрещенные воздуходувки для уборки листьев. Иногда прямо во время уроков Истории
Закрылось кафе в старом вокзале на станции Крюково. Здание пустует, а что там будет — пока неизвестно Новости
Какое направление танцев подойдет вашему ребенку? Реклама
День хлеба - ровно 43 года назад на зеленоградском хлебозаводе испекли первый хлеб Истории
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2024—2026 годах Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор юношей и девушек 2010-2018 годов рождения Реклама
Историческая остановка на Центральном проспекте протекает и осыпается. Её не могут починить несколько месяцев Истории
Клещи активизировались в сентябре. А с начала года число укусов и заболеваний боррелиозом выросло на треть Новости
На здание нового вокзала в Крюково вернули исчезнувшую перед открытием МЦД вывеску Новости
TopGun-Зеленоград приглашает на работу асов своего дела Реклама
Полиция просит оценить свою работу — воспользуйтесь этим шансом Новости
Фильм «Барби» бесплатно покажут в уличном кинотеатре «Зеленопарка». Один раз — 23 сентября Афиша
Зеленоградские компании — «Миландр» и «Лайтком» — обвинили в фиктивном применении отечественного чипа ради преференций Истории
Пекарня-кондитерская «Булонже» приглашает на торжественное открытие — 23 сентября в корпусе 360А Реклама
Ещё одна освещенная дорожка появилась в зеленоградском лесу Новости
Камеры начали фиксировать непристегнутого пассажира. Штраф в 1000 рублей получит собственник автомобиля Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Победить нелегальную торговлю на станции Крюково в очередной раз обещают зеленоградские власти. Прежде они неизменно проигрывали Новости
Розыгрыш 40.000 рублей от Intrends! Реклама
Работа главного художника зеленоградского «Ведогонь-театра» номинирована на международную премию. Давайте поможем ему победить в «народном голосовании» Новости
Пропускной способности нового вокзала в Крюково хватит «на десятилетия вперед», обещают в мэрии. Число пассажиров может вырасти в четыре раза Новости
День открытых дверей в центре развития детей «Маленький Оксфорд» — 23 сентября вас ждут мастер-классы, аквагрим и подарки Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру