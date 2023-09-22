На здание нового вокзала в Крюково вернули исчезнувшую перед открытием МЦД вывеску 22.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Название станции «Крюково» появилось на фасаде нового вокзала незадолго до его открытия, но в день запуска МЦД исчезла. Как выяснил «Зеленоград.ру», вывеску демонтировали по распоряжению заказчика строительства — потому что она не соответствовала новому официальному названию станции.

Теперь всё в порядке. Хотя, конечно, если присутствие «Зеленограда» на схемах МЦД и метро имеет функциональный смысл (многие хотят приехать в Зеленоград, а не в какое-то Крюково), то на вокзале в самом Зеленограде, тем более на фасаде, который не виден с железной дороги, эта приписка нужна, кажется, исключительно для проформы.

История с переименованием нашей станции началась в 2019 году, когда мэрия попросила РЖД переименовать станцию Крюково в «Зеленоград». Максимальный компромисс, на который был готов идти департамент транспорта — оставить на самой станции табличку с историческим названием «Крюково», но на схемах заменить её на «Зеленоград». В материалах департамента транспорта об МЦД «Крюково» стремительно исчезло и остался только «Зеленоград». Покушение на историческое название возмутило многих зеленоградцев — 65% наших читателей высказались против переименования.

Разумной альтернативой казалось сохранить на схемах оба названия, например, в виде «Крюково (Зеленоград)». Её поддержало более половины наших читателей. Тем более, так станция уже называлась на автоматах по продаже билетов. В итоге к такому к компромиссному, двойному, названию станции и пришли.

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Метки:
станция крюково, мцд
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