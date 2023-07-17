Станцию Крюково не будут окончательно переименовывать в «Зеленоград» 17.07.2023 ZELENOGRAD.RU

На указателях, которые вешают к открытию МЦД, вместо станции Крюково теперь «Зеленоград-Крюково». Однако сначала от «Крюково» собирались полностью избавиться.

В 2019 году мэрия попросила РЖД переименовать станцию Крюково в «Зеленоград». Максимальный компромисс, на который был готов идти департамент транспорта — оставить на самой станции табличку с историческим названием «Крюково», но на схемах заменить её на «Зеленоград». В материалах департамента транспорта об МЦД-3 «Крюково» стремительно исчезло и остался только «Зеленоград». Покушение на историческое название возмутило многих зеленоградцев — 65% наших читателей высказались против переименования.

Разумной альтернативой казалось сохранить на схемах оба названия, например, в виде «Крюково (Зеленоград)». Её поддержало более половины наших читателей. Тем более, так станция уже называлась на автоматах по продаже билетов.

В итоге почти такой вариант и был принят — на схемах и указателях МЦД наша станция теперь называется «Зеленоград — Крюково».

Станцию Крюково открыли в 1851 году на Николаевской железной дороге (до 1855 года — Санкт-Петербурго-Московская, с 1923-го — Октябрьская). Об истории станции Крюково читайте на «Зеленоград.ру»:

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Метки:
история зеленограда, станция крюково, мцд
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