На указателях, которые вешают к открытию МЦД, вместо станции Крюково теперь «Зеленоград-Крюково». Однако сначала от «Крюково» собирались полностью избавиться.

В 2019 году мэрия попросила РЖД переименовать станцию Крюково в «Зеленоград». Максимальный компромисс, на который был готов идти департамент транспорта — оставить на самой станции табличку с историческим названием «Крюково», но на схемах заменить её на «Зеленоград». В материалах департамента транспорта об МЦД-3 «Крюково» стремительно исчезло и остался только «Зеленоград». Покушение на историческое название возмутило многих зеленоградцев — 65% наших читателей высказались против переименования.

Разумной альтернативой казалось сохранить на схемах оба названия, например, в виде «Крюково (Зеленоград)». Её поддержало более половины наших читателей. Тем более, так станция уже называлась на автоматах по продаже билетов.

В итоге почти такой вариант и был принят — на схемах и указателях МЦД наша станция теперь называется «Зеленоград — Крюково».