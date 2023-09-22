У клещей сейчас вторая волна активности из-за тёплой погоды. В Московской области в этом году зарегистрировано 376 случаев болезни Лайма (боррелиоза), в том числе у 19 детей — это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. На столько же примерно (+36%) выросло число обращений к медикам после укуса клещей — по данным областного Роспотребнадзора было почти 18 тысяч таких обращений. В Зеленограде клещи тоже кусали людей и в сентябре достаточно активны. Вакцины от клещевого боррелиоза нет, бороться с клещами можно только обработкой территории.

Акарицидную обработку (против клещей) проводят и в Москве, и в Подмосковье. В Москве в первую очередь и планово — зоны отдыха и лесопарки. В Зеленограде это городской пруд, Черное и Школьное озера, Быково болото, пруд возле МЖК, Нижнекаменский пруд в 17-м микрорайоне, пруд возле 23-го микрорайона. В лесопарках «Мосприрода» в конце весны обрабатывает места вблизи пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. Проводят ли повсеместную обработку осенью, неизвестно.

Дворы же могут обработать только по заявкам. А заявки есть: «Куда обращаться, если у корпуса 512 около площадки клещи, и дети их цепляют? Почему не обрабатывают?» — спрашивают в чате «Жилищник». «Заявка на обработку подана», отвечает «Жилищник». Куда подана и как быстро её примут и обработают площадку, не уточняется.

О присасывающихся клещах сообщают в чатах разных микрорайонов — в том числе, 1, 9, 11-го. Клещей снимают с людей и собак. В начале сентября московское управление Роспотребнадзора сообщало о случаях присасывания клещей к людям в Зеленограде — не уточняя их число. Ведомство рекомендует идущим в лес или парк на прогулку гулять «по специально выделенным пешеходным зонам» и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.