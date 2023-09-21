Такая возможность появилась у более чем двухсот московских камер, сообщили в департаменте транспорта. Есть ли среди них зеленоградские, пока неизвестно.
Подозрительные случаи на видео сначала находит нейросеть, а потом проверяют люди. Любые сомнения будут трактовать в пользу собственника, обещают в дептрансе.
Непристегнутых водителей камеры определяют уже четвертый год. Сейчас в Москве пятьсот таких камер. В Зеленограде первая камера, фиксирующая непристегнутый ремень безопасности у водителя, а также использование телефона за рулем, заработала у корпуса 1620 в марте 2021 года. За первый месяц её работы было выписано более трехсот постановлений о нарушении.
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