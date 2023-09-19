Реставрация исторической скульптуры оленей завершена — теперь нужно найти для них безопасное место 19.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Почти полвека эта парковая скульптура стояла на улице Юности возле пятого микрорайона, и порядком обветшала. Один из зеленоградских предпринимателей профинансировал реставрацию, а непосредственно работу провел профессиональный скульптор. Оленю даже восстановили рога, которые были изначально, форму рогов удалось узнать по старой фотографии, которую передала редакции «Зеленоград.ру» местная жительница.

После реставрации скульптуру обещали вернуть на прежнее место, но теперь оно занято — там успели поставить скульптуру оленя из искуcственной травы. Ещё одна проблема этого или соседнего места — оно небезопасно для сохранности скульптуры, считает спонсор реставрации. «Там темно, мне кажется, что его изуродовать могут быстро, к сожалению, есть у нас вандалы», — сказал он корреспонденту «Зеленоград.ру».

Он предлагает поставить скульптуру на Московском проспекте, на разделительной полосе между деревьев. Там есть несколько хороших и безопасных мест — освещённых и под камерами видеонаблюдения. Он предлагаем дать возможность жителям выбрать самим место — примите участие в опросе.

Где поставить отреставрированную скульптуру оленей?
Обязательно вернуть на прежнее место
На разделительном газоне Московского проспекта, под видеонаблюдением
Где угодно, главное, чтобы было безопасно
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Реставрация исторической скульптуры оленей завершена — теперь нужно найти для них безопасное место Новости
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