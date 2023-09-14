Реконструкция означает, что переходы через ж/д пути станут надземными, с лифтами и эскалаторами, а пассажирские вестибюли — «современными и комфортными», обещают в департаменте транспорта. То, что есть сейчас там называют «обычными остановками», а то, что будет — «московскими городскими вокзалами».

В сообщении дептранса упоминаются станции Химки, Фирсановская, Подрезково и Молжаниново, на которых сейчас временные деревянные платформы; Малино и Рижская, закрытые на обновление; Петровско-Разумовская, где будет большой пересадочный узел. В прошлом году показывали изображения проектов реконструкции ещё и Сходни с Левобережной. Но, судя по словам руководителя дептранса Максима Ликсутова, реконструкция коснется и остальных станций, которые входят в состав D3.

В каком порядке и в какие сроки до 2028 года будет проходить реконструкция каждой конкретной станции, пока не уточняется. Известно, что реконструкция Малино должна занять около полутора лет, то есть до октября 2024 года.