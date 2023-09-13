Тело мужчины с отрезанной головой нашли утром 12 сентября в парке возле Фестивальной улицы. В тот же день нашли второе обезглавленное тело — в квартире на той же улице. Последним оказался врач — травматолог-ортопед из крупного медицинского центра. По данным источников в правоохранительных органах, оба убитых — азиатской внешности.

В полиции отметили, что для установления личности и задержания подозреваемого понадобилось меньше суток.

Почему подозреваемый поехал в Зеленоград, не уточняется.