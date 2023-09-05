Новый дом на 580 квартир начали строить на Заводской улице. Одновременно сносят три старых 05.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Второй по счёту и восьмой по строительному номеру жилой дом начали строить в 19-м микрорайоне, на Заводской. Это будет здание из трех секций, на 580 квартир. Рядом ломают старые пятиэтажки, и жители соседних домов жалуются на шум, грязь и постоянные перебои с электричеством и водой.

О начале строительства дома 8 на Заводской по программе реновации сообщили в префектуре. Сейчас нулевой этап — разработка котлована, устройство фундамента, установка башенных кранов. Одновременно продолжают строить дом 14: выполнены монолитные работы, построены внутренние перегородки, ведется монтаж кровли, фасада, окон, внутренних коммуникаций. Дом 14 планируют достроить в 2024 году, дом 8 — в 2025-м.

В доме 8 запроектировано 18 однокомнатных, 311 двухкомнатных и 150 трехкомнатных квартир. Как и в других домах по программе реновации, квартиры будут с полной отделкой, на кухнях установят плиты и мойки, в санузле сантехнику, в комнатах сделают розетки и повесят люстры. У двух корпусов дома сделают пристройку с нежилыми помещениями. Дом 14 строят на месте снесенных домов 12Б, 14, 14А и 16477 квартир: 94 однокомнатных, 295 двухкомнатных, 77 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных.

Рядом ломают старые пятиэтажки 1963-1967 годов постройки — дома 4а, 6а и 8. В августе вышли распоряжения префектуры о выводе из эксплуатации этих домов — это значит, что все жильцы расселены, а здания передаются фонду реновации для сноса и последующего возведения на этом месте новостроек. Зеленоградскому «Жилищнику» предписано отключить три пятиэтажки от всех инженерных сетей. Но в других домах на Заводской, где люди ещё живут обычной жизнью, уже периодически пропадают вода и электричество, пожаловалась «Зеленоград.ру» одна из жительниц. «Идёт разбор домов. Люди в шоке. Мусор выкидывают прямо из окон. Постоянные шум и пыль», написала она в редакцию.

Одновременно должны были начать снос дома 10 на Заводской, но, судя по распоряжению префектуры от 23 августа, из него ещё не всех выселили. Главе управы района Крюково предписано в срок до 15 октября «завершить работу по освобождению дома при прекращении права собственности жителями этого дома».

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация
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