Согласован проект ещё одного дома на месте пятиэтажек на Заводской улице. Он будет очень большим 10.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Трехсекционный дом на 580 квартир построят на Заводской, 8 — на месте пятиэтажек. Пока это самый большой по количеству квартир дом в Зеленограде из числа построенных или перспективных по программе реновации. Рядом уже возводят дом на 477 квартир.

Сейчас проект здания согласовала Мосгосэкспертиза. В доме будет 18 однокомнатных, 311 двухкомнатных и 151 трехкомнатная квартира. Как и в других домах по программе реновации, в квартирах выполнят внутреннюю отделку, на кухнях установят плиты и мойки, в санузле сантехнику, в комнатах сделают розетки и повесят люстры. У двух корпусов дома расположится одноэтажная пристройка с нежилыми помещениями. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе устроят детские и спортивные площадки, рядом со зданием — проезды, тротуары и пешеходные зоны, сообщает мэрия.

Строить дом на Заводской, 8 планировалось с июня 2023-го по июнь 2025 года — такие сроки называли два года назад. Но для этого, как говорилось в проектной документации, надо снести дома 6А, 8, 10 и 12А на Заводской — три пятиэтажки и одну четырехэтажку 1961-1967 годов постройки. Пока жителей переселяют в новый корпус 1936. Сроки завершения переезда сейчас неизвестны. Из 220 квартир 29 семей пока отказываются переезжать, сообщил заместитель главы управы района Крюково Максим Антонов.

Пока же рядом, на месте снесенных домов 12Б, 14, 14А и 16, на Заводской строят дом по реновации на 477 квартир: 94 однокомнатных, 295 двухкомнатных, 77 трехкомнатных, 11 четырехкомнатных. Здание из двух корпусов переменной этажности: 7-12-14-22 этажа. Достроить и ввести в эксплуатацию дом на Заводской, 14 планируют в следующем году.

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Метки:
жилищное строительство, недвижимость, микрорайон 19, реновация
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Согласован проект ещё одного дома на месте пятиэтажек на Заводской улице. Он будет очень большим Новости
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