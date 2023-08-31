По официальной информации, корпус 935, состоящий из двух жилых зданий, сейчас только «готовят к заселению» — об в пятницу сообщил мэр Собянин. Дом ввели в эксплуатацию в конце мая нынешнего года.

Сами новосёлы, читатели «Зеленоград.ру», уже получившие «смотровые», застали в новостройке разнообразные недочеты, которые всё еще устраняют: в квартирах не хватает межкомнатных дверей, сантехники и т. д., на объекте остаются рабочие.

Вдобавок в понедельник в доме произошла авария системы водоснабжения. «Видимо на техническом этаже что-то прорвало, затопило несколько этажей, включая квартиры, на которые уже выдали смотровые», — рассказал один из жителей.

Тем временем, не дожидаясь выезда обитателей, в пятиэтажке 926 уже начали демонтаж общедомового оборудования. «Со всех подъездов взяли и демонтировали все механические замки. Мы ещё даже выезжать не начали, а нас уже разбирают потихоньку. Видимо, очень уж сроки горят. В новых домах ничего не доделали, а старый уже разбирают на запчасти», — делится наш читатель.