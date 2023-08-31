Началось переселение жителей последней пятиэтажки 9 микрорайона. В новом доме недоделки и аварии, а старый уже разбирают 31.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Жители корпуса 926 — последней пятиэтажки 9-го микрорайона — получили «смотровые» на новые квартиры в корпусе 935, куда им предстоит переехать в ближайшее время по программе реновации. Радость долгожданного переселения омрачили недоделки и аварии, о которых рассказывают жители.

По официальной информации, корпус 935, состоящий из двух жилых зданий, сейчас только «готовят к заселению» — об в пятницу сообщил мэр Собянин. Дом ввели в эксплуатацию в конце мая нынешнего года.

Сами новосёлы, читатели «Зеленоград.ру», уже получившие «смотровые», застали в новостройке разнообразные недочеты, которые всё еще устраняют: в квартирах не хватает межкомнатных дверей, сантехники и т. д., на объекте остаются рабочие.

Вдобавок в понедельник в доме произошла авария системы водоснабжения. «Видимо на техническом этаже что-то прорвало, затопило несколько этажей, включая квартиры, на которые уже выдали смотровые», — рассказал один из жителей.

Тем временем, не дожидаясь выезда обитателей, в пятиэтажке 926 уже начали демонтаж общедомового оборудования. «Со всех подъездов взяли и демонтировали все механические замки. Мы ещё даже выезжать не начали, а нас уже разбирают потихоньку. Видимо, очень уж сроки горят. В новых домах ничего не доделали, а старый уже разбирают на запчасти», — делится наш читатель.

Пятиэтажки 925-927, предназначенные к сносу, еще в июне обнесли строительным забором, в котором оставили проходы для людей. Два дома, 925 и 927, начали разбирать — переезд из них стартовал в марте, к концу весны большая часть семей уже выехала. А корпус 926 вплоть до недавнего времени ожидал объявления о переселении. Оно планировалось на август, и с этим не обманули — переселение начнется в последний день августа. С 31 августа для новосёлов заработает центр информирования в корпусе 936 (вход со стороны Солнечной аллеи).

На запрос «Зеленоград.ру» о проблемах и недоделках в корпусе 935 пресс-служба столичного фонда реновации, отвечающего за новостройку, сообщила, что в фонде сейчас разбираются с ситуацией и прокомментируют её до конца дня 29 августа.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поликлиника во 2-м микрорайоне открылась после ремонта. Здание новое — персонал прежний Новости
Началось переселение жителей последней пятиэтажки 9 микрорайона. В новом доме недоделки и аварии, а старый уже разбирают Новости
SURA SUSHI тебя любят Реклама
Полную тележку просроченных продуктов на 30 тысяч рублей купили в зеленоградском «Перекрестке» Новости
Городской курорт Termoland в ТЦ «Зеленопарк» — скоро открытие Реклама
Курсы английского и французского языков «Пионер» в Зеленограде — для разных уровней подготовки, для детей от 4-х лет и взрослых Реклама
Машины студентов МИЭТа заполнили газоны и тротуары вдоль улицы Юности. Администрации студгородка всё равно Новости
Идёт набор в хореографическую студию «Фортуна» (Дворец Творчества) — приглашают детей от 3-х лет Реклама
Восемь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы за 2022/2023 учебный год Новости
Новый учебный год вместе с оптикой Lokamed: скидки и подарки для школьников и студентов Реклама
Только один процент поездов на МЦД-3 ходит вне графика, заявили в мэрии Новости
Детская самокатная гонка — 02 сентября, старт на Площади Колумба Афиша
Полезное занятие для ребенка! Запишитесь на бесплатное открытое занятие и покажите ребенку мир IT-технологий с ЦКО МИЭТ Реклама
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Отмечайте 1 сентября в Квест Центре (бывший «Космос»). Детям от 7 лет праздничная скидка 30% на посещение батутов Реклама
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Хочешь обучиться новой профессии онлайн? Стань дипломированным SMM-специалистом в НИУ МИЭТ Реклама
На МЦД-3 второй день перебои с движением электричек Новости
Башни-кукурузины: последний аккорд архитектора Белоконя в Зеленограде Истории
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 2 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Ищем людей, работавших в «Детском мире» на Центральном проспекте в советское время Новости
Музыкальная школа-студия Starset приглашает на бесплатный пробный урок — большой выбор направлений Реклама
Началась реконструкция «Иридиума» — пока внутри здания Новости
Вакансия клиники «MANANA Clinic» — требуется администратор Реклама
Появились абонементы на МЦД-3 для школьников и студентов. С бесплатной пересадкой на метро Новости
Два мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину — лидерам частной военной компании «Вагнер» — появился в Зеленограде Новости
Выделенную полосу для автобусов делают на улице Юности — в направлении Московского проспекта Новости
МИЭТ приглашает на бесплатный очный курс программирования на Python от «Яндекс Лицея» Новости
А с цветочками точно ничего не случится до утра? Берите выше, цветы от «Мяу Флауэрс» радуют получателя неделями! Реклама
Главное здание зеленоградской детской поликлиники открыли после ремонта — вот что там внутри Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков Реклама
Что делать с самокатчиками и велосипедистами в подземном тоннеле на станции Крюково власти пока не знают. А ведь есть совсем простые решения Истории
Клуб робототехники и программирования «РобоБИТ» открывает запись на новый учебный год — 2 сентября приходите на день открытых дверей по всем направлениям Реклама
Большой завод для производства поездов могут построить в Зеленограде Новости
В Зеленограде открылся первый магазин аниме-товаров. Собираемся в школу с любимыми героями Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру