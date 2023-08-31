Жители корпуса 926 — последней пятиэтажки 9-го микрорайона — получили «смотровые» на новые квартиры в корпусе 935, куда им предстоит переехать в ближайшее время по программе реновации. Радость долгожданного переселения омрачили недоделки и аварии, о которых рассказывают жители.
По официальной информации, корпус 935, состоящий из двух жилых зданий, сейчас только «готовят к заселению» — об в пятницу сообщил мэр Собянин. Дом ввели в эксплуатацию в конце мая нынешнего года.
Сами новосёлы, читатели «Зеленоград.ру», уже получившие «смотровые», застали в новостройке разнообразные недочеты, которые всё еще устраняют: в квартирах не хватает межкомнатных дверей, сантехники и т. д., на объекте остаются рабочие.
Вдобавок в понедельник в доме произошла авария системы водоснабжения. «Видимо на техническом этаже что-то прорвало, затопило несколько этажей, включая квартиры, на которые уже выдали смотровые», — рассказал один из жителей.
Тем временем, не дожидаясь выезда обитателей, в пятиэтажке 926 уже начали демонтаж общедомового оборудования. «Со всех подъездов взяли и демонтировали все механические замки. Мы ещё даже выезжать не начали, а нас уже разбирают потихоньку. Видимо, очень уж сроки горят. В новых домах ничего не доделали, а старый уже разбирают на запчасти», — делится наш читатель.
Пятиэтажки 925-927, предназначенные к сносу, еще в июне обнесли строительным забором, в котором оставили проходы для людей. Два дома, 925 и 927, начали разбирать — переезд из них стартовал в марте, к концу весны большая часть семей уже выехала. А корпус 926 вплоть до недавнего времени ожидал объявления о переселении. Оно планировалось на август, и с этим не обманули — переселение начнется в последний день августа. С 31 августа для новосёлов заработает центр информирования в корпусе 936 (вход со стороны Солнечной аллеи).
На запрос «Зеленоград.ру» о проблемах и недоделках в корпусе 935 пресс-служба столичного фонда реновации, отвечающего за новостройку, сообщила, что в фонде сейчас разбираются с ситуацией и прокомментируют её до конца дня 29 августа.