Возможность заморозки годового абонемента на проезд появилась при привязке «Тройки» к приложениб «Метро Москвы».

Правила такие:

Возможность заморозки доступна при привязке «Троки» к приложению «Метро Москвы»

Абонемент замораживается один раз в период его действия и только на 14 дней

Для заморозки до конца действия билета должно быть не менее 30 дней

Записать продление на 14 дней можно онлайн с Android с NFC и в автоматах по продаже билетов

Заморозка отменится, если во время её действия совершить поездку по абонементу

По годовому абонементу — самый выгодны тариф на проезд для регулярных поездок: автобус (ТАТ) — 14400 рублей, Единый (автобус+метро+МЦД) — 19500 для центральной зоны, 24450 для пригородной.



Впрочем, эти цены не меняются уже несколько лет и, возможно, в следующем году будут повышены.