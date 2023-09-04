Возможность заморозки годового абонемента на проезд появилась при привязке «Тройки» к приложениб «Метро Москвы».
Правила такие:
- Возможность заморозки доступна при привязке «Троки» к приложению «Метро Москвы»
- Абонемент замораживается один раз в период его действия и только на 14 дней
- Для заморозки до конца действия билета должно быть не менее 30 дней
- Записать продление на 14 дней можно онлайн с Android с NFC и в автоматах по продаже билетов
- Заморозка отменится, если во время её действия совершить поездку по абонементу
По годовому абонементу — самый выгодны тариф на проезд для регулярных поездок: автобус (ТАТ) — 14400 рублей, Единый (автобус+метро+МЦД) — 19500 для центральной зоны, 24450 для пригородной.
Впрочем, эти цены не меняются уже несколько лет и, возможно, в следующем году будут повышены.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Камеру контроля скорости установили на переходе через Сосновую аллею, где в начале года сбили двух человек Новости
Подарки государственной важности. Как в Зеленограде сделали электронную Москву для Брежнева и сапфировый меч для Ельцина Истории
Новый завод компании «Резонит» начинает работу в промзоне «Алабушево». Здесь будут выпускать печатные платы и контрактную электронику Новости
Клининговая компания «Алтиус»: профессиональные услуги по уборке в Зеленограде по низким ценам Реклама
Площадку для пейнтбола и беседки для пикников снесли в пятом микрорайоне. Но клуб собирается вернуться Новости
Вакансии компании «М-Сервис» — набор персонала в связи с открытием нового объекта питания (Химки) Реклама
В зеленоградской автоинспекции призвали решить проблему электросамокатов, разводя их с пешеходами Новости
Накануне 1 сентября школа 853 и Дворец творчества в 9 микрорайоне оказались окружены затянувшимся благоустройством Новости
Началось переселение жителей последней пятиэтажки 9 микрорайона. В новом доме недоделки и аварии, а старый уже разбирают Новости
Полную тележку просроченных продуктов на 30 тысяч рублей купили в зеленоградском «Перекрестке» Новости
Курсы английского и французского языков «Пионер» в Зеленограде — для разных уровней подготовки, для детей от 4-х лет и взрослых Реклама
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт Новости