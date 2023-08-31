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Поликлиника во 2-м микрорайоне открылась после ремонта. Здание новое — персонал прежний 31.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Это уже третья поликлиника, открытая в Зеленограде после ремонта — изменения по новому стандарту московских поликлиник везде одинаковые: обновление коммуникаций, дизайна и мебели, новое оборудование, буфет, благоустройство территории.

Чего ремонт не может изменить — отношения к посетителям и качество лечения. Иногда кажется, что персонал был бы счастлив, работая в пустом здании, для некоторых пациенты — помеха. Недаром же в прошлом году для общения с посетителями поликлиник привлекли персонал из МФЦ, чтобы «создать в поликлинике комфортную и дружелюбную атмосферу».

Но перевоспитать удалось не всех. Вот и сейчас показать вам новую поликлинику в деталях не получилось. Какой-то «замзав» в белом халате выставил корреспондента «Зеленоград.ру» из здания по причине «подготовительных работ», хотя об открытии поликлиники объявлено два дня назад, а работает она с 8 утра. Чего он так испугался, непонятно — поликлиника как поликлиника. Всё как всегда.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 2
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