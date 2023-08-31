Это уже третья поликлиника, открытая в Зеленограде после ремонта — изменения по новому стандарту московских поликлиник везде одинаковые: обновление коммуникаций, дизайна и мебели, новое оборудование, буфет, благоустройство территории.

Чего ремонт не может изменить — отношения к посетителям и качество лечения. Иногда кажется, что персонал был бы счастлив, работая в пустом здании, для некоторых пациенты — помеха. Недаром же в прошлом году для общения с посетителями поликлиник привлекли персонал из МФЦ, чтобы «создать в поликлинике комфортную и дружелюбную атмосферу».