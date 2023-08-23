Вывеску «Крюково» смонтировали на новом вокзале незадолго до открытия, но накануне запуска МЦД-3 демонтировали. Как мы и предполагали, вывеску демонтировали по распоряжению заказчика строительства — в ближайшее время её заменят вывеской с текстом «Зеленоград — Крюково».

История с переименованием нашей станции началась в 2019 году, когда мэрия попросила РЖД переименовать станцию Крюково в «Зеленоград». Максимальный компромисс, на который был готов идти департамент транспорта — оставить на самой станции табличку с историческим названием «Крюково», но на схемах заменить её на «Зеленоград». В материалах департамента транспорта об МЦД «Крюково» стремительно исчезло и остался только «Зеленоград». Покушение на историческое название возмутило многих зеленоградцев — 65% наших читателей высказались против переименования.

Разумной альтернативой казалось сохранить на схемах оба названия, например, в виде «Крюково (Зеленоград)». Её поддержало более половины наших читателей. Тем более, так станция уже называлась на автоматах по продаже билетов.

В итоге почти такой вариант и был принят — на схемах и указателях МЦД наша станция теперь называется «Зеленоград—Крюково». Но, видимо, на этапе проектирования вокзала об этом подзабыли, а теперь зачем-то вспомнили. Будут ли в новой вывеске использованы старые буквы «Крюково», неизвестно.