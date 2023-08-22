МИЭТ приглашает на бесплатный очный курс программирования на Python от «Яндекс Лицея» 22.08.2023 ZELENOGRAD.RU

В этом учебном году МИЭТ впервые станет площадкой бесплатного очного курса программирования на Python от «Яндекс Лицея». Открыт приём заявок — курс предназначен для школьников 8-11 классов и студентов колледжей, интересующихся IT и с хорошей базой по информатике. В Зеленограде площадки Яндекс Лицея действуют также на базе школы 609 (корпус 314) и школы 854 (корпус 603А).

Для регистрации на программу необходимо до 11 сентября заполнить анкету, выбрав площадку «МИЭТ» (регион «Москва и Московская область», населённый пункт «Москва»), а затем пройти тестирование в образовательной платформе Яндекс Лицея (доступ к нему появится после регистрации). Тест состоит из нескольких заданий по математике уровня 7 класса, на решение даётся 45 минут и одна попытка. Следующий этап при успешном тестировании — онлайн-собеседование с 15 по 24 сентября. Его результаты станут известны с 3 по 6 октября, после чего участники получат информацию о начале и процессе обучения.

Программа годового курса «Основы программирования на Python» охватывает основные понятия, конструкции и библиотеки языка Python, и вместе с тем ориентирована на практику и отработку учащимися полученных навыков на реальных задачах. Курс позволяет разобраться в основах языка, научиться делать прогнозы, строить графики, проводить аналитику и кодить простые программы. Среди преподавателей — эксперты индустрии, которые помогут освоить сложные темы, сообщает МИЭТ.

Занятия проходят в группах, два раза в неделю (в будни после 15:00 или в выходные), есть домашние задания, на выполнение которых понадобится еще два-три часа. «Всё по-взрослому: вас ждёт интенсивное обучение, насыщенная программа, много домашки и проверочных работ» , — пишет Яндекс Лицей.

На странице площадки МИЭТ Яндекс Лицея уже есть расписание занятий: понедельник и четверг, 17:00—18:45. Вести курс будет Сергей Карташёв, преподаватель кафедры высшей математики №1 МИЭТа. Дополнительные вопросы можно задать координатору площадки в МИЭТе Дарье Александровне Краниной: 8-499-734-02-42.

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Метки:
роботехника, технические навыки и программирование
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