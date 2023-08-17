Входы на вокзал работают и с Крюковской, и с Привокзальной площади.
Фото: Zelenograd.ru
Тоннель соединяет старый и новый город, есть отдельный выход прямо к вокзалу в старом городе. Об изменениях на площади пассажиров предупреждают по громкой связи.
Злосчастный мост перекрыт
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