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Новый вокзал в Крюково и подземный переход открыт. Пешеходный мост перекрыли 17.08.2023 ZELENOGRAD.RU
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Метки:
станция крюково, мцд, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 20:14
как перейти из старого в новый город?
igordok dok
Вчера, 21:36
Что сказать...эмоций много и не все положительные.Пришлось пройти сегодня по новому переходу из старого в новый город.Первое,что вызвало негатив это езда велосипедистов и самокатчиков,в т.ч.и на электросредствах,по переходу неспешившись!!приходится просто уворачиваться от них!Второе-если посмотреть фото выхода из перехода к ТЦ Станция,то мы не увидим никаких препятствий для воды в переходе...при первом же хорошем ливне переход затопится на ура,т.к.он ещё и под наклоном.И третий момент это выход из перехода в старый город-пандус абсолютно непригодный,ширина полозьев...как будто на КамАЗ рассчитана,при мне женщина не смогла по нему пройти с детской коляской...С открытием МЦД всех,короче говоря.
Михаил Ром
Вчера, 23:53
А народ мечется как рыба в сетях- куда идти, где кассы, какие платформы, где табло и т.д.

Зато точно в срок доложились об открытии...
Александр Эрлих
7 часов назад
как перейти из старого в новый город?
по тоннелю
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