В эти два дня «диаметральные поезда» — «Иволга» и ЭП2Д — уже будут ходить по расписанию и по полному маршруту МЦД-3 (из Зеленограда до Раменского и обратно, раз в десять минут), но пока без пассажиров. Это нужно, чтобы провести обкатку поездов, сообщили в департаменте транспорта

Как понять, какой поезд едет без пассажиров? Смотрите на табло на головном вагоне поезда — там будет написано, что идет обкатка. Еще на дверях будут поездов будут специальные стикеры?. Также рекомендуют слушать звуковые объявления на станциях.

Зачем нужна обкатка. Во время обкатки проведут технические испытания, проверят безопасность, протестируют работу в смешанном режиме диаметральных поездов и поездов Казанского и Ленинградского направлений ж/д. В общем, это нужно, чтобы 17 августа, когда поезда МЦД-3 поедут уже с пассажирами, всё работало хорошо.

При этом обычные поезда 15 и 16 августа будут, как и всё последнее время, ходить с увеличенными интервалами — перед поездкой сверяйтесь с расписанием в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», или уже на информационных стендах на станциях.