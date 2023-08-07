Первый поезд отправляется из Крюково в 4:42, последний — в 0:02. Первый поезд прибывает в Крюково в 5:57, последний — в 1:32.

Поезда едут со всеми остановками, кроме закрытых Малино, Рижской и Митьково.

До Ховрино (пересадка на метро) поезда едут 31 минуту, до Петровско-Разумовской — 44 минуты, до Электрозаводской (пересадка на БКЛ и Арбатско-Покровскую линию) — 1 час 4 минуты.

Типы поездов — «Иволга» или «Стандарт плюс» (это, вероятно поезд ЭП2Д).

Стоимость проезда в Яндексе пока неправильная. Разовый проезд до всех станций МЦД стоит 65 рублей. Пересадка между МЦД и метро бесплатная.

Также будут ходить экспрессы «Ласточки» до Ленинградского вокзала, но их расписание пока неизвестно. Также пока неизвестно расписание на 15 и 16 августа.