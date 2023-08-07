Расписание МЦД-3 появилось на Яндексе, а остальных электричек — в сервисе РЖД.
Поезда МЦД отправляются каждые десять минут, их конечная станция — «Ипподром» в Раменском. Дальние электрички из Твери и Клина едут до Ленинградского вокзала и в часы пик чередуются с поездами МЦД. Например, поезд МЦД отправляются из Крюково в 7:12 и в 7:2, а поезд из Подсолнечной между ними — в 7:17.
Первый поезд отправляется из Крюково в 4:42, последний — в 0:02. Первый поезд прибывает в Крюково в 5:57, последний — в 1:32.
Поезда едут со всеми остановками, кроме закрытых Малино, Рижской и Митьково.
До Ховрино (пересадка на метро) поезда едут 31 минуту, до Петровско-Разумовской — 44 минуты, до Электрозаводской (пересадка на БКЛ и Арбатско-Покровскую линию) — 1 час 4 минуты.
Типы поездов — «Иволга» или «Стандарт плюс» (это, вероятно поезд ЭП2Д).
Стоимость проезда в Яндексе пока неправильная. Разовый проезд до всех станций МЦД стоит 65 рублей. Пересадка между МЦД и метро бесплатная.
Также будут ходить экспрессы «Ласточки» до Ленинградского вокзала, но их расписание пока неизвестно. Также пока неизвестно расписание на 15 и 16 августа.