О проблемах в Крюково сообщают читатели «Зеленоград.ру» около 7 утра. «Тестовый запуск МЦД удался на славу — уже больше 40 минут стою на станции, электрички не ходят, объявлений никаких нет, ходят только пустые Иволги и ЭП2Д».

«Я планировал уехать на Ласточке-экспресс в 6:36, но ее до сих пор не подали», — говорит Николай.

«С утра репортаж снимают, что все молодцы — два поезда пригнали для съёмок и задержали два поезда, посадки в них не было, уехали пустые, — рассказывает Дмитрий. — Кондукторы на платформе стоят с круглыми глазами. Спрашиваю их — это что? Отвечают — сами не знаем, мы Ласточку ждём». На его фото как раз пустые тестовые поезда без пассажиров.