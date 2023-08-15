Запуск тестовых поездов на МЦД-3 привел к задержкам обычных электричек 15.08.2023 ZELENOGRAD.RU

О проблемах в Крюково сообщают читатели «Зеленоград.ру» около 7 утра. «Тестовый запуск МЦД удался на славу — уже больше 40 минут стою на станции, электрички не ходят, объявлений никаких нет, ходят только пустые Иволги и ЭП2Д».

«Я планировал уехать на Ласточке-экспресс в 6:36, но ее до сих пор не подали», — говорит Николай.

«С утра репортаж снимают, что все молодцы — два поезда пригнали для съёмок и задержали два поезда, посадки в них не было, уехали пустые, — рассказывает Дмитрий. — Кондукторы на платформе стоят с круглыми глазами. Спрашиваю их — это что? Отвечают — сами не знаем, мы Ласточку ждём». На его фото как раз пустые тестовые поезда без пассажиров.

Вероятно, это связано с обкаткой «диаметральных поездов» 15 и 16 августа — «Иволга» и ЭП2Д в эти дни будут ходить по расписанию и полному маршруту МЦД-3 (из Зеленограда до Раменского и обратно, раз в десять минут), но пока без пассажиров.

Такая «обкатка» нужна, чтобы провести технические испытания, проверить безопасность, протестировать работу в смешанном режиме диаметральных поездов. Хочется надеяться, что проблемы электричек в эти два дня позволят 17 августа, когда поезда МЦД-3 поедут уже с пассажирами, работать без задержек.

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Метки:
электричка, мцд
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