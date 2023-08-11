В меню: завтраки (турецкий завтрак с чаем — 750 рублей, турецкий омлет — 400 рублей), супы-пюре (чечевичный и куриный — 250 и 270 рублей), салаты (овощной, цезарь с курицей или с креветками, капрезе — от 280 до 570 рублей), блюда на гриле (кебаб, шашлык, куриные крылья, говяжья вырезка или котлеты — от 600 до 990 рублей), пицца (400-650 рублей), паста, рыба на гриле (дорада, сибас, лосось — от 800 до 1050 рублей), гарниры (рис, булгур, картофель фри, овощи на гриле, катофель дольками с турецкими специями — от 200 до 280 рублей), турецкий донер с говядиной (700-800 рублей), пиде (с фаршем, сыром, мясом и овощами — от 600 до 800 рублей).

Из десертов предлагается пахлава или сютлач (300-400 рублей). В карте напитков — турецкий чай (70 рублей чашка, 300 рублей чайник 800 мл), турецкий кофе (130-180 рублей), айран, бутылочное и разливное пиво, коктейли.

Подробнее познакомиться с меню можно на Яндекс.карте.

Отзывов о ресторане пока немного, но все хвалебные: «Нереально вкусно, ничего вкуснее не ели. Ребенок не мог оторваться, хотя ест не очень хорошо. Шашлык сочный, просто тает во рту, картошка в корочке, внутри мягкая», «Ходим теперь обедать периодически — потрясающий куриный суп! Главное не забыть лимон добавить:) а дополнительный плюс — столики на улице и приветливый персонал!», «Спасибо повару и владельцам за уютную атмосферу и действительно вкусную еду».