Ресторан Serdar с турецкой кухней открылся в МЖК 11.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Небольшой ресторан Serdar в МЖК работает уже около месяца — он расположен рядом с кондитерской «Александра» (корпус 533). У обоих заведений общие хозяева и общие черты: в меню — турецкие блюда и сладости.

Пока лето, столики выставляют на улицу. Посетителей обслуживают официанты. Режим работы ресторана — с 9:00 до 22:00 ежедневно.

Внутри — два небольших зала со столиками на разное число посетителей (от двух до шестерых), есть кресла и диваны с подушками, деревянный буфет «под старину», камин и много неярких ламп. У некоторых столов — розетки.

В меню: завтраки (турецкий завтрак с чаем — 750 рублей, турецкий омлет — 400 рублей), супы-пюре (чечевичный и куриный — 250 и 270 рублей), салаты (овощной, цезарь с курицей или с креветками, капрезе — от 280 до 570 рублей), блюда на гриле (кебаб, шашлык, куриные крылья, говяжья вырезка или котлеты — от 600 до 990 рублей), пицца (400-650 рублей), паста, рыба на гриле (дорада, сибас, лосось — от 800 до 1050 рублей), гарниры (рис, булгур, картофель фри, овощи на гриле, катофель дольками с турецкими специями — от 200 до 280 рублей), турецкий донер с говядиной (700-800 рублей), пиде (с фаршем, сыром, мясом и овощами — от 600 до 800 рублей).

Из десертов предлагается пахлава или сютлач (300-400 рублей). В карте напитков — турецкий чай (70 рублей чашка, 300 рублей чайник 800 мл), турецкий кофе (130-180 рублей), айран, бутылочное и разливное пиво, коктейли.

Подробнее познакомиться с меню можно на Яндекс.карте.

Отзывов о ресторане пока немного, но все хвалебные: «Нереально вкусно, ничего вкуснее не ели. Ребенок не мог оторваться, хотя ест не очень хорошо. Шашлык сочный, просто тает во рту, картошка в корочке, внутри мягкая», «Ходим теперь обедать периодически — потрясающий куриный суп! Главное не забыть лимон добавить:) а дополнительный плюс — столики на улице и приветливый персонал!», «Спасибо повару и владельцам за уютную атмосферу и действительно вкусную еду».

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Метки:
рестораны и кафе, мжк (микрорайон 5а), новое место, что внутри
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