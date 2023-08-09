В начале работы МЦД-3 по ней будут ходить несколько старых вагонов 09.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Обещали, что по МЦД-3 будут ходить новенькие поезда «Иволга» и ЭП2Д. Однако схемы МЦД-3 появились и в старых вагонах. Фото грязных и убитых вагонов поезда ЭД4М с наклеенной схемой МЦД-3 опубликовало издание msk1.

Вероятно, эти поезда будут ходить на южном участке МЦД-3 и только до Казанского вокзала, не заезжая в Зеленоград. В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) говорили, что на маршрутах дальнего пригорода будут работать, в частности, несколько «арендованных неэкспрессных составов, которые в последующем будут заменены». Похоже, это они и есть.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков рассказал изданию msk1, что нужного количества новых вагонов выпустить не успели, поэтому поначалу на МЦД-3 и МЦД-4 будут ходить частично и старые электрички. «Возможно, их всё-таки подмарафетят», надеется эксперт.

С запуском МЦД-3 объемы движения увеличатся, линию будет обслуживать Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), а поездов «Ласточек» у них нет, говорит глава Союза пассажиров России Кирилл Янков и не понимает, почему на МЦД-3 отказались от использования «Ласточек», которые останутся только на рейсах от/до Ленинградского вокзала.

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Метки:
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