Обещали, что по МЦД-3 будут ходить новенькие поезда «Иволга» и ЭП2Д. Однако схемы МЦД-3 появились и в старых вагонах. Фото грязных и убитых вагонов поезда ЭД4М с наклеенной схемой МЦД-3 опубликовало издание msk1.

Вероятно, эти поезда будут ходить на южном участке МЦД-3 и только до Казанского вокзала, не заезжая в Зеленоград. В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) говорили, что на маршрутах дальнего пригорода будут работать, в частности, несколько «арендованных неэкспрессных составов, которые в последующем будут заменены». Похоже, это они и есть.