Молочная кухня в корпусе 812 закрылась на ремонт — с 1 августа все заказы, оформленные на этот адрес, выдают в молочно-раздаточном пункте в корпусе 330 на Яблоневой аллее. При этом родителей почему-то дезориентировали и направили в корпус 1204, а для многих закрытие молочной кухни вообще стало сюрпризом.

«Пришли, а она закрыта. На аптеке рядом объявление, что ремонт, внутри все пустое. Никаких объявлений заранее не получали. На мос.ру молочный пункт в корпусе 812 пропал», — рассказала в телеграм-чате 8-го микрорайона одна из посетительниц.

В ответ читатели поделились фотографией объявления, которая висела у окошка выдачи — там приглашали получать заказы на молочной кухне в корпусе 1204 или выбирать наиболее удобный пункт на портале Мос.ру (при этом изменить пункт выбора можно не позднее чем за шесть дней до начала месяца — то есть, выбрать другой пункт можно уже только на сентябрь).