Одну из молочных кухонь Зеленограда внезапно закрыли на ремонт 02.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Молочная кухня в корпусе 812 закрылась на ремонт — с 1 августа все заказы, оформленные на этот адрес, выдают в молочно-раздаточном пункте в корпусе 330 на Яблоневой аллее. При этом родителей почему-то дезориентировали и направили в корпус 1204, а для многих закрытие молочной кухни вообще стало сюрпризом.

«Пришли, а она закрыта. На аптеке рядом объявление, что ремонт, внутри все пустое. Никаких объявлений заранее не получали. На мос.ру молочный пункт в корпусе 812 пропал», — рассказала в телеграм-чате 8-го микрорайона одна из посетительниц.

В ответ читатели поделились фотографией объявления, которая висела у окошка выдачи — там приглашали получать заказы на молочной кухне в корпусе 1204 или выбирать наиболее удобный пункт на портале Мос.ру (при этом изменить пункт выбора можно не позднее чем за шесть дней до начала месяца — то есть, выбрать другой пункт можно уже только на сентябрь).

Молочно-раздаточный пункт в корпусе 812 закрыт на ремонт, подтвердили «Зеленоград.ру» в справочной учреждения «Гормедтехника», которое отвечает за работу всех молочно-раздаточных пунктов Москвы — ремонт продлится не менее четырех месяцев.

«В августе заказы, оформленные на корпус 812, будут выдавать в корпусе 330, — сообщил представитель „Гормедтехники“. — Информация о корпусе 1204 является ложной». А вот на сентябрь, действительно, можно выбрать для получения любую другую молочную кухню, в том числе в 12-м микрорайоне.

В Москве с 2022 года продолжается программа модернизации молочно-раздаточных пунктов, которые ремонтируют и приводят к единому дизайну (примеры на фото), чтобы сделать современными и комфортными для посетителей и сотрудников. Помещения оснащают современным оборудованием для хранения молока, в холлах-раздаточных ставят эргономичную мебель. У каждого пункта обещают сделать пандус и специальное место с навесом для колясок.

Молочную кухню в корпусе 330 уже отремонтировали и открыли с 1 января. В отзывах на Яндекс-карте результаты ремонта хвалят: «После ремонта очень уютно стало, удобный вход, все чисто, сотрудники приветливые». В корпусе 1204 ремонт окончился буквально недавно — молочная кухня официально открылась с 1 августа. Настала очередь ремонта в корпусе 812.

Всего в Зеленограде действует семь молочно-раздаточных пунктов — три в старом городе и четыре в новом. Всю информацию об их работе и о плановом ремонте можно найти на сайте «Гормедтехники» или уточнить по телефону: 8-495-955-89-59.

Выдача продуктов в молочно-раздаточных пунктах — одна из мер социальной поддержки столичных семей. Её получают беременные женщины, дети до трех лет, кормящие матери детей младше шести месяцев, дети из многодетных семей в возрасте до семи лет, дети с хроническими заболеваниями младше 15 лет, а также дети с инвалидностью. Получить эту помощь можно самостоятельно на портале мос.ру, воспользовавшисьуслугами «Подача заявления на получение питания на молочной кухне» и «Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов». При получении продуктов понадобится только электронное направление, нет необходимости ежемесячно посещать поликлинику.

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Метки:
микрорайон 8, молочная кухня
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