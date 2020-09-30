Депздрав: таких наборов на молочных кухнях нет

Департамент провел внутреннюю проверку, после которой заявил, что наличие в наборах молока с истекшим сроком годности не подтвердилось. По данным ведомства, в коробках с номером, которую получила жительница Зеленограда, молоко соответствует наклейке и годно до 1 ноября. А молоко со сроком годности до 9 сентября поставлялось 24 июля и 3 августа в размере 175 упаковок, и сейчас «в остатках молочно-раздаточных пунктов Москвы данные наборы отсутствуют».

Чиновники не ответили на уточняющий вопрос «Зеленоград.ру», стоит ли расценивать их ответ как указание на фальсификацию фотографии жительницей города и будут ли они в таком случае через суд защищать свою деловую репутацию.

При этом депздрав уточнил, что коробки со сроком годности 1 ноября поставлялись в Зеленоград 7 и 8 сентября. То есть у неизвестного злоумышленника как раз было время, чтобы молоко с заканчивающимся сроком годности переложить в другие коробки. Вопрос, могли ли поменять свежее молоко на просрочку сотрудники молочной кухни или какие-либо иные лица, также остался без пояснения.