Департамент здравоохранения опроверг сообщение о просрочке на зеленоградской молочной кухне. Но объяснить фотографии с ней не смог 30.09.2020 ZELENOGRAD.RU

20 сентября наша читательница вскрыла коробку с молоком, которую получила на молочной кухне в 16 микрорайоне. При получении она видела наклейку на коробке, срок годности был указан до 1 ноября. Но при открытии оказалось, что сами упаковки молока уже просрочены — все они были годны до 9 сентября.

«Зеленоград.ру» направил запрос в департамент здравоохранения Москвы с просьбой прокомментировать случившееся и разъяснить порядок действий для тех, кто столкнулся с подобным. Там всё опровергли, но никак не объяснили фотографии с просрочкой.

Депздрав: таких наборов на молочных кухнях нет

Департамент провел внутреннюю проверку, после которой заявил, что наличие в наборах молока с истекшим сроком годности не подтвердилось. По данным ведомства, в коробках с номером, которую получила жительница Зеленограда, молоко соответствует наклейке и годно до 1 ноября. А молоко со сроком годности до 9 сентября поставлялось 24 июля и 3 августа в размере 175 упаковок, и сейчас «в остатках молочно-раздаточных пунктов Москвы данные наборы отсутствуют».

Чиновники не ответили на уточняющий вопрос «Зеленоград.ру», стоит ли расценивать их ответ как указание на фальсификацию фотографии жительницей города и будут ли они в таком случае через суд защищать свою деловую репутацию.

При этом депздрав уточнил, что коробки со сроком годности 1 ноября поставлялись в Зеленоград 7 и 8 сентября. То есть у неизвестного злоумышленника как раз было время, чтобы молоко с заканчивающимся сроком годности переложить в другие коробки. Вопрос, могли ли поменять свежее молоко на просрочку сотрудники молочной кухни или какие-либо иные лица, также остался без пояснения.

Что делать с просрочкой

В департаменте подчеркнули, что комплектацию и сроки годности наборов проверяют сначала у производителя, а затем в распределительном центре ГАУ «Гормедтехника».

Если кто-то получит набор, где количество или качество продукции не соответствует заявленному, он вместе с сотрудником молочной кухни может составить акт о браке, после чего производится «незамедлительная замена».

С начала 2020 года в депздрав вопросам сроков годности поступило 35 обращений, из них только восемь были признаны обоснованными, им заменили продукты. По поводу качества продуктов поступило 26 обращений, но в ходе проверок также выяснилось, что жалобы не обоснованы.

И совет от редакции — не верьте маркировке на коробках, вскрывайте и проверяйте продукты при получении.

Кому вы верите в этой истории?
Фотографиям с просрочкой
Департаменту здравоохранения
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Метки:
дети, молочная кухня
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