Поликлиники в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее тоже капитально отремонтируют. А к ноябрю доделают те, которые ремонтируют сейчас 27.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Еще две зеленоградские поликлиники попали в городскую программу реконструкции по новым стандартам. Обновлять будут все «морально устаревшие» здания. В том числе поликлинику в 20-м микрорайоне, построенную десять лет назад, и поликлинику напротив 7-го микрорайона, которую десять лет назад капитально ремонтировали.

«Мы долго считали, советовались и в итоге решили запустить второй этап модернизации — реконструировать еще 140 поликлиник в Москве», сказал Собянин. Проекты начнут делать прямо сейчас, а к работам приступить уже в конце этого года. «Часть из них построена недавно и не требует каких-то ремонтов, максимум логистику изменить или какие-то мелкие изменения, но 140 достаточно давние — может, не все требуют реконструкции, но капремонта требуют», сказал мэр на встрече с главными врачами московских поликлиник. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева заявила, что в программу вошли все морально устаревшие здания.

Взрослые поликлиники на Каштановой аллее и в корпусе 2042 уже поставлены в ближайшую программу капремонта. В той же программе реконструкции — а значит, закрытия — сразу три детские поликлиники: во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах. Весной стало известно, что первыми могут закрыть детские поликлиники в корпусах 225А и 1513 — но не раньше, чем откроется головное здание в корпусе 805. Реконструкция подразумевает не только капремонт снаружи и внутри, но и обновление медицинского оборудования.

Мэр также пообещал, что идущий сейчас капремонт в поликлиниках завершится в течение двух-трех месяцев — «осенью получим все двести новых поликлиник». В Зеленограде сейчас закрыты на реконструкцию детская поликлиника в 8-м микрорайоне и две взрослые во 2-м и 14-м микрорайонах. Недавно открывшуюся после реконструкции поликлинику в корпусе 911 ремонтировали больше двух лет.

Поликлинику в 20-м микрорайоне открыли в конце 2012 года. В составе здания — единственный в Зеленограде взрослый травмпункт. Поликлиника на Каштановой аллее старая, это стандартное здание. Капремонт проходил здесь в 2011—2012 годах, затем здание подновляли — в частности, поменяли входную группу, поставили современную мебель.

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